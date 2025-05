Estação Fashion fica pronto neste ano, mas hotel só será entregue em 2028

A paisagem em frente à Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, pouco a pouco vai ganhando os contornos do Estação Fashion, futuro shopping focado em vendas de moda para atacado da Capital. A promessa é de conclusão no segundo semestre de 2025, enquanto o hotel no mesmo complexo do centro de compras deve ser entregue só em 2028.

Essas informações foram repassadas à reportagem nessa terça-feira (27) durante visita ao canteiro de obras do shopping. Conforme Daniela Branquinho, gerente de marketing do empreendimento, o Estação Fashion está com "pouco mais" de 50% de conclusão, e deve ser aberto ainda neste ano, sem data definida.

O local vai contar, ao todo, com 1,3 mil boxes e lojas. A estimativa é de geração de 12 mil empregos diretos e indiretos quando o shopping estiver em pleno funcionamento. Ao todo, será investido, somente no empreendimento de atacado, R$ 75 milhões. Não foram revelados valores para a construção do hotel em área vizinha ao Estação Fashion.

"Inicialmente a gente vai fazer entrega do mall, e após a conclusão do mall, a gente vai iniciar as obras dessa torre de hotel. A obra vai se iniciar após a finalização do mall, no início de 2026, e o prazo de entrega é no início de 2028", disse Daniela Branquinho.

Com inspiração no Centro Fashion e nas experiências atacadistas de Fortaleza

O novo shopping tem raízes em experiências consideradas bem-sucedidas pelos gestores do empreendimento no setor atacadista da Capital. Na infraestrutura física, na divisão de setores por cores e andares em bloco, bem como andares no térreo mais voltados para moda popular e os mais altos para segmentos mais premium, o centro de compras se assemelha ao Centro Fashion. Os dois empreendimentos têm a mesma construtora, a Preferencial.

Já em relação ao modo de vender no atacado, as inspirações estão nos shoppings atacadistas espalhados pela cidade, tais como Maraponga Mart Moda e Shopping Fortaleza Sul. Para Daniela Branquinho, essas experiências têm seus acertos, mas a proposta do Estação Fashion é "aprimorar" o que vem dando certo na Capital.

"Essa estrutura vem de outros polos, de divisão por setores. Atende muito bem ao atacado, porque essa divisão por setores e cores ajuda o cliente a se encontrar dentro do empreendimento. No Estação Fashion, cada setor tem uma característica específica", pondera.

Integração do online com o presencial são marcas do shopping

A característica específica é ressaltada pelo setor verde, o carro-chefe do figital (online e lojistas) do Estação Fashion. Esse é o local destinado para a abertura de lojas que nasceram inicialmente na internet, e que vão ser inauguradas no espaço com a proposta de unir as vendas online com o mundo físico, na aplicação do segmento omnichannel.

Já no setor azul, vendido como "moda popular em grande escala", o shopping terá a presença de lojistas que atualmente vendem seus produtos na Feira da Madrugada, realizada três vezes por semana a poucos quarteirões do empreendimento.

O setor verde é mais voltado para o online, porque são marcas que iniciaram do online e estão vindo para o físico. O setor azul tem muitos fabricantes que são da Feira da Madrugada e está praticamente 100% ocupado por esse perfil de lojista. Os setores do térreo têm unidades maiores para aquelas marcas que precisam de mais espaço. O branco tem unidades com mezanino, que têm uma metragem muito maior e são marcas mais premium. Daniela Branquinho Gerente de marketing do Estação Fashion

Legenda: Estação Fashion terá vendas focadas no lojista de atacado Foto: Davi Rocha

"Os maiores polos de atacados no Brasil vêm dessa concepção de feiras. Hoje a gente tem tantos empreendimentos em todo o país. É muito positivo estar perto de onde tradicionalmente o atacado ainda acontece com muita força aqui em Fortaleza. O que a gente quer é realmente ser um braço oferecendo a estrutura para o cliente", completou.

A ideia é de passar no shopping uma experiência completa tanto para clientes de atacado quanto para aquelas pessoas que desejem comprar no figital. Para isso, está em desenvolvimento uma plataforma exclusiva de produtos do Estação para os lojistas.

"Todos podem vender online e vão contar com uma estrutura para entrega. A gente está desenvolvendo agora um embrião. A gente vai começar nesse formato de aplicativo e vai adaptando com o que for mais usual para o lojista. Não pode ser algo que seja difícil para o lojista se adaptar", explicou.

"Área secreta" do Estação Fashion vai trazer novidades

Ao todo, o novo shopping em frente à Estação das Artes terá 11 pavimentos. Haverá um estacionamento subsolo para 30 ônibus com excursões de vendedores de outros estados e municípios, dois andares no topo para veículos de clientes. Os outros sete serão para lojas, seguindo a distribuição:

Setor azul: moda popular em grande escala ;

moda popular em grande escala Setor amarelo: vitrines com fluxo intenso e no térreo;

vitrines com fluxo intenso e no térreo; Setor laranja: entre os acessos mais movimentados;

entre os acessos mais movimentados; Setor verde : área de figital (online e lojistas);

área de figital (online e lojistas); Setor branco: unidades exclusivas e de alto padrão;

unidades exclusivas e de alto padrão; Setor vermelho: alimentação, serviços, beleza e bem-estar;

alimentação, serviços, beleza e bem-estar; Área secreta.

As lojas nos espaços partem de R$ 44 mil (setor vermelho) e podem ultrapassar os R$ 66 mil (setor amarelo). O branco tem unidades mais caras, mas os valores são revelados apenas sob consulta de vendedores.

Legenda: Obras do Estação Fashion devem ser concluídas no segundo semestre deste ano Foto: Davi Rocha

A chamada área secreta, por sua vez, não teve ainda detalhes revelados pelos dirigentes do Estação Fashion. Segundo Daniela Branquinho, as informações serão divulgadas somente no dia da inauguração do shopping.

"É uma área que a gente só vai revelar realmente após a inauguração, mas já adianto para vocês que vai ser uma potência de mercado. O mercado tem evoluído com rapidez, enfim, e é algo que vai realmente ser para inovar", projeta.

Shopping poderá abrir de madrugada

O foco do Estação Fashion será "majoritariamente" em moda feminina, conforme revelou Daniela Branquinho, mas não impede outros nichos, como roupas fitness, masculina, plus size e acessórios, nem vendas em varejo. Atualmente, o shopping caminha para as últimas unidades a serem comercializadas.

"A gente está com 75% de ocupação. A gente está nas últimas oportunidades. Tem setores que já estão praticamente 100% ocupados, os setores térreos especialmente, e estamos nas últimas oportunidades do fabricante garantir o espaço", destacou.

Legenda: Setor azul do Estação Fashion é o que conta com obras mais avançadas. Ele abrigará lojistas da Feira da Madrugada e do Polo de Moda da José Avelino Foto: Davi Rocha

Pela agenda das vendas de atacado, que normalmente não seguem os padrões comerciais tradicionais, o horário de funcionamento do Estação Fashion ainda não foi definido, mas Daniela Branquinho admite a possibilidade de abertura durante o período da madrugada.

"A gente ainda está estudando o melhor horário de funcionamento, tanto para o fabricante de moda, mas principalmente para atender o lojista de atacado, que a gente sabe que tem horários bem diferenciados", pontuou a gerente de marketing.