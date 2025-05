Casa dos Ventos vai construir ao menos 3 cabos subterrâneos entre Fortaleza e data center do Pecém

A gigante cearense de energias renováveis e de tecnologia Casa dos Ventos vai precisar de uma infraestrutura terrestre subterrânea para conectar o Hub Tecnológico de Dados de Fortaleza, concentrado na Praia do Futuro, e o data center a ser construído pela empresa no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

As informações foram compartilhadas ao Diário do Nordeste pelo diretor de inovação da Casa dos Ventos, João Caldas, durante a participação dele no Ceará Tech Hub na semana passada, em Fortaleza.

O evento, organizado pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), tinha como proposta discutir os impactos estratégicos, econômicos e tecnológicos da implantação de data centers no Ceará, colocando o estado no centro da transformação digital nacional.

Segundo ele, o projeto do data center da Casa dos Ventos no Pecém já obteve parecer de acesso liberado para a parte inicial, que contará com 300 megawatts (MW) de capacidade instalada. Na segunda fase, a ideia é triplicar o porte do equipamento, chegando próximo do 1 gigawatt (GW).

Veja também Negócios Fortaleza pode perder protagonismo e investimentos com nova política de cabos submarinos? Entenda Negócios Sem aprovação para instalação, primeiro data center da Casa dos Ventos no Pecém tem futuro incerto

Para isso, será necessário construir uma estrutura subterrânea entre a Praia do Futuro e o Pecém. Como o hub de dados está na Capital e não há a previsão de chegada de cabos submarinos até o Cipp, o projeto contempla a construção de pelo menos três cabos terrestres entre Fortaleza e o novo data center, definidas por João Caldas como "novas rotas de fibra".

Faz parte do projeto o desenvolvimento de pelo menos três rotas de alta capacidade entre a Praia do Futuro e o Cipp. As rotas não podem ser divulgadas, mas existe uma previsão de disponibilizar capacidade de conectividade para a região do Porto do Pecém como um benefício do projeto não só para as empresas do Porto do Pecém, mas também, eventualmente, internet de alta velocidade para as escolas públicas. João Caldas Diretor de inovação da Casa dos Ventos

O Cipp está localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. O data center da Casa dos Ventos será instalado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), mas ainda depende de liberação do Governo Federal, uma vez que a área é destinada somente para a comercialização com o exterior de produtos, e não de serviços, como o é o caso do equipamento.

Novo data center deve ficar pronto até 2027

Esse novo empreendimento da Casa dos Ventos será o primeiro de grande porte do gênero no Ceará, e deve ficar conhecido por hospedar gigantes da tecnologia mundial, como a ByteDance, dona do TikTok.

Segundo João Caldas, a companhia cearense "ainda não viabilizou completamente o projeto", e a situação atual dele é de "em desenvolvimento": "O plano é iniciar a obra este ano para ter a conclusão em 2027, mas ainda tem algumas etapas a serem vencidas", completou.

Essas etapas incluem a liberação dos pouco mais de 600 MW restantes de conexão do data center junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que já chegou a barrar o projeto. Há ainda a planta para produção de hidrogênio verde (H₂V) da companhia, ainda não liberada pela entidade nacional.

As únicas liberações foram, além da primeira fase do data center, da conexão deste projeto na subestação de 230 quilovolts (kV) Pecém 2. Aliado a isso, a viabilização do empreendimento será possível junto à construção dos cabos de fibra entre Fortaleza e o Cipp até 2027, prazo para término das obras.

Legenda: Novo data center da Casa dos Ventos ficará instalado na área II da ZPE do Pecém Foto: Cipp/Divulgação

"Tendo a disponibilidade de potência e de conectividade, como a gente imagina que tenha, tem tudo para se tornar um polo de novos projetos. Tem área, tem espaço, tem capacidade, não tem o porquê não ter outros projetos", considerou João Caldas.

A reportagem ainda questionou o diretor de inovação da Casa dos Ventos sobre empresas que estão negociando para se instalarem no data center, como a ByteDance e outras companhias chinesas, conforme revelado em fevereiro pelo secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira.

João Caldas disse que a Casa dos Ventos "não divulga com quem está negociando" para evitar entraves entre as interessadas e a administradora do equipamento, mas garantiu que "empresas de tecnologia" vão se instalar no local.

O diretor de inovação da empresa cearense reforçou ainda que o data center deve gerar, entre empregos diretos e indiretos, mais de 16 mil postos de trabalho. Somando com a planta de hidrogênio, a Casa dos Ventos deve gerar na região do Pecém 22 mil empregos.

Negociações com Huawei na China

Uma comitiva de empresários e lideranças brasileiras irá à China no próximo mês de junho para tentar a vinda de empresas asiáticas para os hubs de tecnologia do país. Entre as negociações, está a instalação da Huawei no data center da Casa dos Ventos, a ser construído no Cipp.

As informações foram repassadas por uma fonte a par das negociações.

Segundo ela, a comitiva vai visitar outras empresas que possam se instalar em data centers no Ceará.

O que é a Huawei?

A Huawei é uma empresa chinesa de tecnologia, com foco em telecomunicações, redes e dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones, smartwatches e outros produtos de consumo. É uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo e uma das líderes na produção de equipamentos de rede e soluções de TI.