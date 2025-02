Ceará negocia com empresas chinesas data center de R$ 50 bilhões, diz secretário

O governo estadual negocia com empresas chinesas a instalação de um novo centro de dados (data center) no Ceará, com investimento estimado em R$ 50 bilhões. O empreendimento poderá gerar até 20 mil empregos diretos, segundo estimativa do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira.

“Hoje, Fortaleza, pela sua localização geográfica, recebe todos os cabos de fibra óptica que entram no País. É por aqui que existe toda essa conectividade para o Brasil e para o mundo”, observou, durante entrevista à rádio Verdinha (92.5), na manhã dessa segunda-feira (24).

Legenda: Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do Governo Elmano, durante entrevista na Verdinha FM Foto: Sarah de Queiroz

“Há interesse de empresas internacionais e estamos em negociação com empresas, inclusive da China, para que se instalem aqui no Ceará, com um investimento inicial de R$ 50 bilhões. Esse investimento inicial pode gerar de 4.000 a 20.000 empregos diretos nesse data center”, completou.

Nova onda de data centers no Ceará

Legenda: Data center em obras Foto: Divulgação

Recentemente, a Casa dos Ventos, empresa cearense do ramo de energias renováveis, também anunciou aporte de R$ 55 bilhões para instalar um data center na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), no Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), as obras do negócio privado iniciam ainda neste ano.

Já empresa Tecto deve entregar o Mega Lobster, seu terceiro data center em Fortaleza, no segundo semestre deste ano. Nesse caso, o capital é de R$ 550 milhões.

Além dos investimentos privados, Elmano já anunciou que o Ceará prevê a implantação de uma segunda Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Estado, a ser instalada na Praia do Futuro, em Fortaleza.

O projeto, ainda em etapa inicial de estudos, tem como objetivo desenvolver um espaço dedicado à economia digital, abrigando mais empresas do segmento de data center. Atualmente, o Estado possui uma ZPE no Complexo do Pecém (Cipp S/A), localizado na Região Metropolitana.

O que é uma ZPE

Legenda: A Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) faz parte do Complexo do Pecém (CIPP S/A), localizado na Região Metropolitana de Fortaleza Foto: Divulgação

Na prática, as zonas de processamento são áreas de livre comércio com o Exterior, onde são instalados distritos industriais beneficiados com concessões tributárias, liberdade cambial e processos administrativos desburocratizados.

No Brasil, o Ceará e o Piauí são os únicos estados com uma ZPEs em pleno funcionamento no Brasil, apesar desse sistema constar na legislação desde a década de 1980.

O que é um data center

Legenda: Com um investimento de mais de R$ 500 milhões, a V.tal construirá seu segundo data center em Fortaleza Foto: Divulgação

Um data center, conhecido também como centro de processamento de dados, é uma instalação destinada ao armazenamento e processamento massivo de informações digitais.

Nele, uma infraestrutura robusta composta por servidores, dispositivos de armazenamento e demais equipamentos de rede processa grandes volumes de dados, desde transações financeiras a conteúdos multimídia.

