Ceará estuda zona de processamento de exportação para data center na Praia do Futuro, diz Elmano

O Governo do Ceará prevê a implantação de uma segunda Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Estado, a ser instalada na Praia do Futuro, em Fortaleza. A informação foi dada pelo governador Elmano de Freitas, durante lançamento da pedra fundamental do data center da V.tal, Mega Lobster, na manhã desta quinta-feira (17).

O projeto, ainda em etapa inicial de estudos, tem como objetivo desenvolver um espaço dedicado à economia digital, abrigando mais empresas do segmento de data center. Atualmente, o Estado possui uma ZPE no Complexo do Pecém (Cipp S/A), localizado na Região Metropolitana.

Questionado sobre os incentivos fiscais dessa nova ZPE, Elmano disse que os detalhes estão sendo definidos com o setor privado. "Nós estamos ainda na fase de discussão nas secretarias do governo. Para nós, já está claro que deve ser um polo de tecnologia e inteligência artificial", afirmou.

Outro ponto, acrescentou, é que a chegada do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) ao Ceará irá contribuir com a mão de obra qualificada para o novo espaço.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho, o presidente da ZPE Ceará, Fábio Feijó, conduz os estudos para saber quais incentivos serão necessárias para viabilizar o projeto.

O que é uma ZPE

Legenda: A Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) faz parte do Complexo do Pecém (CIPP S/A), localizado na Região Metropolitana de Fortaleza Foto: Divulgação

Na prática, as zonas de processamento são áreas de livre comércio com o Exterior, onde são instalados distritos industriais beneficiados com concessões tributárias, liberdade cambial e processos administrativos desburocratizados.

No Brasil, o Ceará e o Piauí são os únicos estados com uma ZPEs em pleno funcionamento no Brasil, apesar desse sistema constar na legislação desde a década de 1980.

O que é um data center

Legenda: Com um investimento de mais de R$ 500 milhões, a V.tal construirá seu segundo data center em Fortaleza Foto: Divulgação

Um data center, conhecido também como centro de processamento de dados, é uma instalação destinada ao armazenamento e processamento massivo de informações digitais.

Nele, uma infraestrutura robusta composta por servidores, dispositivos de armazenamento e demais equipamentos de rede processa grandes volumes de dados, desde transações financeiras a conteúdos multimídia.

Empresa prevê expansão no Ceará

Legenda: Segundo a empresa, a marca Tecto possui atualmente data centers em operação no Brasil e na Colômbia e plano de expansão para novas instalações para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Santana de Parnaíba, em São Paulo Foto: Divulgaçãp

Na manhã desta quinta-feira (17), a V.tal lançou a pedra fundamental do seu segundo data center em Fortaleza, Mega Lobster. Segundo a empresa, foram investidos R$ 550 milhões nesse projeto, com entrega estimada para 2025.

Na ocasião, foi lançada a Tecto Data Centers para a unidade. Pedro Henrique Fragoso, sócio do BTG Pactual e executivo responsável pela marca, disse haver a possibilidade de novos investimentos no Ceará.

“Temos planos de continuar expandido aqui. O Mega Lobster é um data center robusto e moderno, que vai oferecer uma expansão relevante até para os nossos clientes e para a região. Espero que venham outras datas centres como esse”, disse.

Durante a obra do prédio, foram gerados 450 empregos.