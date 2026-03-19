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BYD Carmais promove campanha com condições para veículos elétricos em Fortaleza

Durante a ação, a rede oferece condições de financiamento, bônus na troca e benefícios adicionais

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
BYD Carmais promove campanha com condições para veículos elétricos em Fortaleza
Legenda: Campanha reúne ofertas em modelos do portfólio da fabricante.
Foto: BYD Carmais / Divulgação

A rede de concessionárias BYD Carmais promove, nos dias 20 e 21 de março, a campanha comercial 48 Horas Eletrizantes, ação voltada à comercialização de veículos eletrificados da marca com condições exclusivas de financiamento, bônus na troca e benefícios adicionais para os clientes. A iniciativa reúne ofertas em modelos do portfólio da fabricante e busca ampliar o acesso do público às tecnologias de eletrificação e às alternativas de mobilidade com maior eficiência energética.

Segundo Leonardo Dall'Olio, diretor comercial do Grupo Carmais, a busca por veículos eletrificados tem crescido impulsionada por fatores relacionados ao custo de uso e à evolução tecnológica do setor automotivo. “A procura por carros eletrificados cresce principalmente pela busca por economia, tecnologia e sustentabilidade. Com o aumento constante do preço dos combustíveis, muitos consumidores perceberam que os veículos elétricos e híbridos oferecem um custo por quilômetro muito menor”, afirma.

Ele ainda destaca características do veículo elétrico que surpreende os clientes. “Não tem o ruído do motor a combustão, o que torna a experiência muito mais confortável. Outro ponto que impressiona é a aceleração imediata, já que o motor elétrico entrega torque instantâneo. Além disso, muitos clientes ficam surpresos com o nível de tecnologia embarcada, com recursos modernos de conectividade, segurança e assistência à condução”, ressalta.

Condições especiais para os consumidores

Estarão disponíveis condições para veículos como o BYD Dolphin Mini GS, o BYD King GS e o BYD Song Pro GS. O Dolphin Mini GS será ofertado por R$ 119.990, com possibilidade de financiamento com parcelas a partir de R$ 999. Já o King GS estará disponível por R$ 175.990, com opção de financiamento com taxa zero ou bônus de R$ 10 mil na avaliação de veículo usado. O Song Pro GS será oferecido por R$ 199.990, com as mesmas possibilidades do King GS. Além disso, os clientes que adquirirem veículos durante o período da campanha terão direito às duas primeiras revisões gratuitas.

Serviço

BYD Carmais – 48 Horas Eletrizantes

Data: 20 e 21 de março
Local: todas as concessionárias da rede BYD Carmais
Mais informações: @byd_carmais

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