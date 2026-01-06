Contrato do FGC previa suspensão de ajuda ao Banco Master em caso de investigação

O contrato de socorro financeiro firmado entre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e o Banco Master previa a interrupção da ajuda caso o banco ou seu controlador, o banqueiro Daniel Vorcaro, fossem alvo de investigação da Polícia Federal (PF) ou do Ministério Público Federal (MPF). A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.

Em maio de 2025, o FGC emprestou R$ 4 bilhões ao Master para garantir o pagamento de Certificados de Depósito Bancário (CDBs), em meio a uma crise de liquidez. O banco enfrentava dificuldades desde março, quando deixou de realizar novas captações.

No mesmo período, o Banco Regional de Brasília (BRB) anunciou a compra do controle da instituição por R$ 2 bilhões, operação posteriormente barrada pelo Banco Central.

Sem recursos suficientes, o Master iniciou a venda de ativos. Vorcaro negociou participações empresariais, imóveis e direitos creditórios com o BTG, levantando cerca de R$ 1,5 bilhão. Também se desfez da seguradora Kvor, posteriormente adquirida pela J&F, além de tentar vender o Will Bank, sua operação digital.

Segundo balanço divulgado em abril de 2025, o banco acumulava passivos de R$ 7,6 bilhões no primeiro semestre de 2024, valor que chegava a R$ 16 bilhões até o fim do ano.

Apesar disso, negociava uma nova linha de crédito com o FGC, que poderia alcançar R$ 10 bilhões. O empréstimo inicial venceu em outubro e foi prorrogado.

BC rejeitou operação do Master com BRB

Pouco depois, o Banco Central rejeitou a operação com o BRB e, simultaneamente, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito e falsidade documental.

Sem novo socorro e sem fontes alternativas de financiamento, o Banco Central decretou a liquidação do Master em 18 de novembro. No mesmo dia, Vorcaro foi preso preventivamente ao tentar deixar o país, sendo solto dias depois com uso de tornozeleira eletrônica.

O FGC informou que não comenta casos envolvendo associados. O Banco Master não se manifestou.