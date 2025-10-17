Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Crise do setor eólico ameaça os investimentos e projetos offshore no Ceará?

Ceará está em missão à China para atrair investidores do segmento

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
torres de energia eólica em alto mar.
Legenda: Parque de eólica offshore podem ser solução para crise deste setor de energia no Ceará.
Foto: Shutterstock

O Governo do Ceará está em missão à China para consolidar memorandos de intenção e atrair novos investidores para os projetos de energia eólica offshore (parques instalados em alto-mar).

Todavia, o movimento ocorre em meio à crise enfrentada pelo setor eólico, marcada recentemente pelas demissões nas empresas Vestas e Aeris. O cenário, portanto, levanta dúvidas sobre o futuro dos projetos offshore e sua viabilidade no atual contexto.

Especialistas afirmam que a iniciativa do governo é estratégica e necessária, embora ainda enfrente desafios como a falta de infraestrutura para escoar a energia e a necessidade de avanços concretos na implantação do hub de Hidrogênio Verde (H₂V).

Veja também

teaser image
Negócios

Ceará perde energia suficiente para abastecer 16 milhões de casas; entenda o curtailment

teaser image
Negócios

Ceará mira exportações de caprinos e ovinos para o mercado muçulmano com novo polo halal

teaser image
Ingrid Coelho

Com orçamento pressionado, cearenses enfrentam maior inadimplência em aluguéis dos últimos 10 meses

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Ceará possui atualmente 26 projetos de eólicas offshore em processo de licenciamento ambiental, com potência total estimada em 66,37 gigawatts (GW).

Missão à China

Ao todo, foram feitas visitas a quatro empresas internacionais com sedes na China, realizadas pela secretária das Relações Internacionais do Ceará, Roseane Medeiros.

Uma delas é a Mingyang, que já estabeleceu uma conversa com o Ceará há bastante tempo, inclusive com a assinatura de memorando de entendimento com validade até este ano. 

Grupo de pessoas participantes de mesa-redonda sobre Energia Eólica Offshore Brasil e China.
Legenda: Secretária Roseane Medeiros (centro) e participantes de mesa-redonda sobre Energia Eólica Offshore Brasil e China, realizada na sede da empresa Blue Aspirations, em Hangzhou.
Foto: Reprodução/Governo do Estado do Ceará

Na segunda-feira (13), Roseane participou da mesa-redonda sobre energia eólica offshore Brasil-China, na sede da Blue Aspiration, em Hangzhou.

O encontro reuniu representantes dos dois países para trocar experiências, promover cooperação tecnológica e discutir projetos conjuntos.

Na ocasião, o Ceará foi destacado pelo seu potencial para energia eólica offshore, graças aos ventos constantes e à costa favorável.

A Blue Aspiration demonstrou interesse em realizar medições de vento para futuros parques no estado, segundo a secretária. 

Negociações

A secretária Roseane destacou a relação feita com representantes da empresa certificadora norueguesa DNV, que possui escritório na China.

Ela conta que o trabalho da DNV, além da questão da certificação, é também fazer análises de risco, tanto técnicos, como financeiros, por se tratarem de "projetos bastante complexos".

A representante do Governo do Estado destaca também a conversa com representantes da empresa japonesa Shizen, que possui dois projetos no Ceará em fase de licenciamento ambiental.

Dos representantes brasileiros, Roseane ressalta o estreitamento de relações com os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que, juntamente com o Ceará, são os que têm o maior potencial para aproveitamento de energia eólica offshore.

Além disso, ela fez contato com uma empresa oceânica do Rio de Janeiro, que fornece serviços atualmente para plataformas offshore de petróleo e possui a intenção de se tornar fornecedora de serviços para os parques eólicos offshore.

Hidrogênio Verde

Bernardo Santana, diretor de Regulação do Sindicato das Indústrias de Energia e Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), afirma que a energia eólica offshore fará mais sentido no Brasil e, consequentemente, no Ceará, quando estiver conectada ao Hidrogênio Verde.

"Assim, o que falta para tornar as eólicas offshore uma realidade é mais trabalho para destravar os investimentos no hub de Hidrogênio Verde do que qualquer outra coisa", analisa.

Santana considera válido o esforço do Estado em manter o diálogo com possíveis investidores, destacando que estamos falando de praticamente 20% dos projetos de eólica offshore do Brasil localizados no litoral cearense.

Segundo ele, é muita coisa projetada para ser instalada nos próximos anos. A tecnologia existe, mas ainda é muito cara e não avança no Ceará e no Brasil porque ainda há muito espaço em terra para projetos de energia eólica.

O diretor observa que outros países, como Reino Unido, Dinamarca e Noruega, partiram para o mar em busca de ventos quando já não havia mais áreas disponíveis em terra.

Ele ressalta que havia a expectativa de uma expansão da energia eólica offshore, assim como dos investimentos em hidrogênio verde, na segunda metade desta década.

No entanto, o mercado já não demonstra o mesmo otimismo, e a projeção foi adiada para 2030.

Infraestrutura e curtailment

Conforme o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC), Raphael Amaral, é válido que o Estado continue a movimentação em busca de investimentos futuros na área de eólica offshore, "apesar de ainda ser uma realidade distante".

Ele atribui isso ao fato de ainda existir "muito potencial de instalação no continente (onshore)", o que seria economicamente mais barato.

Além disso, outra barreira para esses projetos seria a falta de infraestrutura para escoar a energia que está sendo gerada e os chamados cortes de geração.

Amaral reforça que os maiores problemas no setor de energias renováveis são a demora na construção da infraestrutura necessária para o escoamento, além da falta de antecipação dos órgãos responsáveis em relação aos projetos apresentados.

"Porque o grande problema da energia elétrica é que não se consegue armazenar energia elétrica na forma de energia elétrica. Ou vai armazenar energia química nas baterias, ou através da energia química do hidrogênio verde, ou em outras formas de energia", pondera,

"Mas, se eu gerei energia elétrica, ou eu a consumo instantaneamente, através das demandas dos consumidores. Aqui está o nosso gargalo", completa. 

O especialista também aponta que é necessária uma aceleração no processo de leilões de armazenamento de energia, promovidos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

De acordo com ele, é necessário "conseguir atender à demanda existente e aos investimentos para o nosso estado, gerando renda e promovendo uma mudança econômica e social".

Projetos sem licença 

Questionado, o Ibama informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que até o momento não foram emitidas licenças para projetos eólicos offshore no Ceará.

Apenas o Rio Grande do Sul (RS) tem mais projetos do que o Ceará. Lá, são 31 pedidos em análise.

Ao todo, são oito os estados brasileiros com interesse em explorar essa captação de energia. Além do Ceará e do RS, estão Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

O Ibama informou que está sendo realizada uma revisão de todos os projetos já apresentados e do interesse dos proponentes em mantê-los abertos.

"Em breve, o mapa será atualizado, podendo haver redução no número de projetos", diz a nota do Ibama.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
torres de energia eólica em alto mar.
Negócios

Crise do setor eólico ameaça os investimentos e projetos offshore no Ceará?

Ceará está em missão à China para atrair investidores do segmento

Paloma Vargas
Há 17 minutos
Mão de pessoa branca entregando a chave de um carro novo à mão de uma cliente em uma concessionária, com carros em desfoque ao fundo.
Negócios

Comprar carro ou assinatura: qual a melhor opção para o seu bolso?

A escolha pode variar a depender do objetivo central do investidor

Milenna Murta*
Há 2 horas
Imagem mostra o aeroporto, onde passageiros aguardam em fila.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza cresce, mas ainda não atinge movimento pré-pandemia

Igor Pires
Há 2 horas
Egídio Serpa

Sucesso do ITA no Ceará dependerá do apoio dos empresários

Para o engenheiro Felipe Bonfim, graduado pelo ITA, hoje, de cada 3 internos na instituição, um é cearense, e isto “é um fenômeno”.

Egídio Serpa
17 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Selic em 15% está levando empresas à inadimplência

É o que revela Volnei Eyng, CEO da Multiplike, empresa do mercado financeiro. Ele diz que a taxa de juros só começará a cair em 2026.

Egídio Serpa
17 de Outubro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Aposta de São Paulo acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1,5 milhão

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (17)

Redação
16 de Outubro de 2025
Uma pessoas portando uma caneta e papel, escrevendo.
Papo Carreira

PND 2025: Veja o que é proibido fazer e levar no dia do exame

Candidatos devem guardar celulares, relógios e outros itens proibidos

Redação
16 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2308 de hoje, 16/10; prêmio é de R$ 35,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2308 de hoje, 16/10; prêmio é de R$ 35,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1129 de hoje, 16/10; prêmio é de R$ 2,7 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1129 de hoje, 16/10; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6854, desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6854, desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2928 desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 40,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2928 desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3514, desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3514, desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (16/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (16/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Frente cearense luta em Brasília por segurança jurídica da energia solar

Cresce movimento nacional pela manutenção do marco legal da geração distribuída e pela garantia dos direitos de quem investe em energia limpa

Egídio Serpa
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra vista aérea de Fortaleza, com telhados de casas e apartamentos, além de outros estabelecimentos. Também é possível ver ruas, avenidas e um pouco da vegetação.
Ingrid Coelho

Com orçamento pressionado, cearenses enfrentam maior inadimplência em aluguéis dos últimos 10 meses

De acordo com o IBGE, Ceará tem 706 mil residências alugadas

Ingrid Coelho
16 de Outubro de 2025
Turma de estudantes em sala de aula ativando suas mãos para responder uma pergunta do professor, simbolizando participação e aprendizado.
Papo Carreira

PND 2025: Veja as áreas de licenciatura com mais inscritos

A área de pedagogia concentrou 51,58% do total de inscrições

Geovana Almeida*
16 de Outubro de 2025
farmácia
Victor Ximenes

Comércio do Ceará tem 4º melhor resultado do País em agosto, diz IBGE

Victor Ximenes
16 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Faec declara guerra contra Cooperativas Agrícolas

Primeira ação tem como alvo a Cooperativa Agrícola e de Produção de Maranguape (Coagrícola), acusada de irregularidades por seus cooperados

Egídio Serpa
16 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Sudene confirma presença na Expoece 2025

Braga Almeida, presidente da Associação dos Criadores do Ceará, promotora da exposição, reuniu-se com o superintendente da autarquia, Francisco Alexandre

Egídio Serpa
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra jovem estudante observando professora em sala de aula durante explicação, representando a importância da educação básica e do aprendizado nas escolas públicas brasileiras.
Papo Carreira

PND: Ceará lidera número de inscritos na região Nordeste

"Enem dos professores" seleciona docentes para a educação básica

Carol Melo
16 de Outubro de 2025
Negócios

M.Lar aposta no crescimento do Cambeba com novos lançamentos próximos ao Lago Jacarey

M.Lar Cambeba une conforto e praticidade em empreendimento moderno

Agência de Conteúdo DN
16 de Outubro de 2025
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta quinta (16)

Veja os prêmios sorteados pela Caixa hoje e saiba como apostar

Redação
16 de Outubro de 2025
Foto que contém rebanho de cabras no Ceará.
Negócios

Ceará mira exportações de caprinos e ovinos para o mercado muçulmano com novo polo halal

Ideia é certificar os animais como autorizados seguindo regras específicas do Islã

Luciano Rodrigues
16 de Outubro de 2025
Cartela de Quina sendo preenchida.
Negócios

Aposta de Crateús, no Ceará, acerta a Quina 6853 e leva prêmio R$ 3,1 milhões

Veja como acompanhar o sorteio

Redação
15 de Outubro de 2025
Imagem de uma aeronave parada.
Igor Pires

Air France suspende voos entre Salvador e Paris

Igor Pires
15 de Outubro de 2025
Professor escreve em uma lousa durante uma aula. Imagem usada em matéria sobre o local de prova do PND 2025.
Papo Carreira

Prova Nacional Docente: saiba como consultar o local de prova da PND 2025

Exame será aplicado no dia 26 de outubro

Redação
15 de Outubro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará. É um prédio antigo que mescla as cores branco e salmão e localizado num espaço com jardim.
Papo Carreira

Universidades e institutos federais do CE terão 356 novas vagas para professor e técnico

A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)

Redação
15 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2873 de hoje, quarta-feira, 15/10; prêmio é de R$ 550 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2873 de hoje, quarta-feira, 15/10; prêmio é de R$ 550 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2873 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 550 mil.

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6009, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6009, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025