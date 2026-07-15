Ex-BBB Milena denuncia mensagens racistas nas redes sociais

As ofensas contra a educadora infantil escalonaram após ela publicar fotos em um evento com ex-participantes do reality.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 15:08
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Legenda: Os ataques se referiam à cor da pele, ao cabelo e à aparência de Milena.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A educadora infantil e vice-campeã do BBB 26, Milena Moreira, relatou ter sido vítima de ataques racistas nas redes sociais. 

Por meio dos Stories do Instagram, "Tia Milena" publicou prints de mensagens criminosas de cunho racista recebidas por ela.

A ex-BBB afirmou que irá recorrer à Justiça. Na série de capturas de mensagens divulgadas por Milena, os ataques se referiam à cor da pele, ao cabelo e à aparência dela.

"Racismo é crime e tudo será tratado com o jurídico", escreveu Milena.

As ofensas contra a educadora infantil escalonaram após ela publicar fotos ao lado de Breno, Marcelo e Samira, em um evento de reencontro com os ex-participantes do reality em São Paulo. 

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Ataques racistas serão denunciados na Justiça, segundo Milena.
Legenda: Ataques racistas serão denunciados na Justiça, segundo Milena.
Foto: Reprodução/Instagram.

Milena definiu as mensagens como "ataques desnecessários" e recebeu apoio da irmã gêmea, Mile Moreira.

"Milena é adulta, faz o que bem entender da vida dela, eu concordando ou não. Ela sabe que, no fim, eu estarei aqui por ela, para defender de quem seja", afirmou.

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