Dia do Amigo: mensagens para enviar no WhatsApp e redes sociais

Celebrada em 20 de julho, a data homenageia a amizade e teve origem inspirada na chegada do homem à Lua; confira frases para compartilhar com pessoas especiais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 09:30 (Atualizado às 09:32)
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Legenda: O Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho, é uma oportunidade para homenagear pessoas especiais com mensagens de carinho.
Foto: Magnific.

Nesta segunda-feira, 20 de julho, é celebrado o Dia do Amigo, uma data dedicada a fortalecer os laços de amizade e demonstrar carinho por aquelas pessoas que acompanham os momentos mais importantes da vida. A ocasião também costuma movimentar as redes sociais e aplicativos de mensagens, com homenagens, fotos e frases enviadas a amigos.

Além de celebrar as amizades, a data tem uma curiosa origem ligada a um dos maiores feitos da humanidade. O Dia do Amigo foi criado pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro, professor de psicologia, músico e dentista, inspirado na chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969.

Para Febbraro, o pouso da missão Apollo 11 simbolizava a união entre os povos e mostrava que objetivos considerados impossíveis podem ser alcançados quando a humanidade trabalha em conjunto. A ideia se espalhou por diversos países e o dia passou a ser lembrado como uma homenagem à amizade.

Mais do que uma simples comemoração, a data é uma oportunidade para agradecer pela companhia, pelo apoio nos momentos difíceis, pelas risadas compartilhadas e pelas lembranças construídas ao longo dos anos. Uma mensagem, mesmo curta, pode ser suficiente para demonstrar afeto e fortalecer vínculos.

Mensagens para enviar no Dia do Amigo

Se você quer homenagear alguém especial neste 20 de julho, confira algumas opções de mensagens para compartilhar pelo WhatsApp ou publicar nas redes sociais:

  1. Amizade é mais do que palavras, é um vínculo especial que transcende o tempo e as distâncias. Que nossa amizade floresça sempre e por muito tempo! Feliz dia do amigo!
  2. O dia do amigo não é feito para celebrar, e sim para agradecer por todos os outros dias que estamos juntos. É óbvio!
  3. Não há presente melhor do que ter um amigo. Os amigos são pessoas que entram na nossa vida para torná-la mais leve, mais divertida e mais bonita. Quem tem amigos de verdade, tem tudo na vida! Feliz dia do amigo!
  4. Nesta data especial, quero celebrar nossa amizade, que traz tanta alegria para a minha vida. Feliz dia do amigo e um brinde à nossa amizade!
  5. Amigo, você é como um raio de sol em dias nublados. Agradeço por trazer luz à minha vida em todos os nossos momentos juntos. Feliz dia do amigo!
  6. Amizade verdadeira é como uma estrela que brilha em nossa vida mesmo na escuridão. Agradeço por iluminar os meus dias. Feliz dia do amigo!
  7. Para aquele amigo que conhece todos os meus segredos e ainda assim me ama, você é um tesouro incomparável. Feliz dia do amigo!!
  8. É por amigos como você que vale a pena continuar acreditando nas pessoas! Feliz dia do amigo!
  9. Amigo de verdade é aquele que fica quando todo mundo vai.
  10. Feliz dia do amigo para os melhores que a vida me deu! Amo cada um de vocês!
  11. Os tempos difíceis são mais suportáveis com você ao meu lado. Feliz dia do amigo!
  12. A vida é melhor com amigos como você!
  13. Melhores amigos são como estrelas: mesmo que você não os veja sempre, você sabe que eles estão lá.
  14. A distância é apenas física; nossa amizade transcende qualquer barreira.
  15. Obrigado por ser meu amigo nos bons e maus momentos.
  16. Nunca um sentimento será maior que este que nos une. Feliz dia do amigo!
  17. Feliz dia do amigo para todos aqueles que fazem parte da minha vida e do meu coração!
  18. Amizade boa é aquela que faz o coração sorrir! Feliz dia do amigo!
  19. Aos anjos que encontrei pelo caminho, dei um nome bonito: amigos!
  20. Amizade boa é aquela que faz o coração sorrir! Obrigada por ser isso para mim. 

Independentemente da forma escolhida, a data reforça a importância de valorizar as amizades e demonstrar gratidão por quem faz parte da caminhada, esteja perto ou longe.

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