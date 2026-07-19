Globo Rural deste domingo (19) mostra drones agrícolas que transformam o trabalho no campo

O material irá destacar profissionais que deixaram antigos empregos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: O programa apresenta as últimas notícias do campo.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O Globo Rural deste domingo (19) apresentará uma reportagem especial sobre os drones agrícolas que estão transformando o trabalho no campo.

O material irá destacar profissionais que deixaram antigos empregos para ganhar a vida pilotando aeronaves sobre plantações.

A matéria mostra ainda por que esse equipamentos estão ganhando cada vez mais espaço na agricultura.

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