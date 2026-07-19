Globo Rural deste domingo (19) mostra drones agrícolas que transformam o trabalho no campo

O Globo Rural deste domingo (19) apresentará uma reportagem especial sobre os drones agrícolas que estão transformando o trabalho no campo.
O material irá destacar profissionais que deixaram antigos empregos para ganhar a vida pilotando aeronaves sobre plantações.
A matéria mostra ainda por que esse equipamentos estão ganhando cada vez mais espaço na agricultura.
Que horas começa o Globo Rural hoje (19)?
O "Globo Rural" começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay.
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