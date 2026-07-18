'Caldeirão com Mion' recebe convidados em esquenta para final da Copa do Mundo neste sábado (18)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (18) é a saindera do "Churrascão do Mion". Neste dia, o público confere a última edição do programa especial em clima de Copa do Mundo, um dia antes da final do mundial entre Espanha e Argentina, no domingo (19).

E, para encerrar a série, o apresentador Marcos Mion recebe um time de convidados, entre eles o ator e ex-BBB Douglas Silva, famoso pelo papel no filme "Cidade de Deus". Além dele, a também atriz Gabriela Loran, que viveu a personagem Viviane na novela "Três Graças", também compõe a atração.

A reunião especial é embalada pelo ritmo do grupo Turma do Pagode, famoso por hits como "Bebe e Vem Me Procurar" e "Investigador (Sem Coração)".

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Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (18)?

O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h, logo após a "Sessão De Sábado".

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.