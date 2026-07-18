'Caldeirão com Mion' recebe convidados em esquenta para final da Copa do Mundo neste sábado (18)

Apresentador relembra melhores momentos da atração temática na última edição do "Churrascão do Mion".

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 14:00
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Legenda: Apresentador recebe convidados em "resenha".
Foto: Globo/Junior Dantas.

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (18) é a saindera do "Churrascão do Mion". Neste dia, o público confere a última edição do programa especial em clima de Copa do Mundo, um dia antes da final do mundial entre Espanha e Argentina, no domingo (19). 

E, para encerrar a série, o apresentador Marcos Mion recebe um time de convidados, entre eles o ator e ex-BBB Douglas Silva, famoso pelo papel no filme "Cidade de Deus". Além dele, a também atriz Gabriela Loran, que viveu a personagem Viviane na novela "Três Graças", também compõe a atração. 

A reunião especial é embalada pelo ritmo do grupo Turma do Pagode, famoso por hits como "Bebe e Vem Me Procurar" e "Investigador (Sem Coração)". 

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Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (18)?

O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h, logo após a "Sessão De Sábado".

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

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