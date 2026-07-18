‘Altas Horas’ reúne duplas de amigos em programa especial sobre amizade

William Bonner e Sandra Annenberg são alguns dos convidados deste sábado (18).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 19:00
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Legenda: Jornalistas relembram o início da trajetória de trabalho, nos tempos da rádio, e os percursos já vividos na profissão.
Foto: Globo/Miguel Salvatore.

O "Altas Horas" deste sábado (18) celebra a amizade e reúne duplas de amigos de longa data, como os jornalistas William Bonner e Sandra Annenberg, que tiveram a parceria marcada pela carreira profissional. 

Os comunicadores relembram o início da trajetória de trabalho, nos tempos da rádio, e os percursos já vividos no jornalismo, incluindo o período em que trabalharam juntos no "Jornal da Globo". 

Além dos apresentadores, Serginho Groisman também recebe as atrizes Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, que revelam detalhes da amizade nascida nos bastidores da TV Globo

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Elas ainda contam histórias da relação entre suas famílias — da amizade que se estende também às suas filhas —, e falam sobre o filme “Minha Melhor Amiga”, longa previsto para estrear em setembro e que nasceu de registros espontâneos durante uma viagem da dupla de amigas. 

O "Altas Horas" também recebe as ginastas Daiane dos Santos e Daniele Hypolito, que relembram o primeiro encontro em uma competição, destacando a trajetória marcada por participações em Jogos Olímpicos e, atualmente, nas transmissões esportivas. 

A dupla Marcos & Belutti é outra que marca presença no programa deste sábado, quando recorda a construção da amizade ao longo dos anos e apresenta sucessos como “Eu Era” e “Sonho de Todo Casal”. 

Outro destaque musical da noite é Paulo Miklos, que revisita diferentes momentos da carreira e apresenta canções como “Evidências”, “O Sal da Terra” e “Coisas da Vida”. 

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (18)?

O "Altas Horas" começa a partir das 22h25 no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. 

Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.

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