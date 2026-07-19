'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (19); entenda

O "Viver Sertanejo" não será exibido neste domingo (14). O programa apresentado por Daniel costuma ser exibido às 10h, mas às 9h40 haverá a transmissão do GP da Bélgica de Fórmula 1.

A disputa pelas primeiras colocações do campeonato de pilotos continua entre Mercedes e Ferrari. A corrida irá ocorrer no autódromo de Spa-Francorchamps, em Stavelot.

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Pela noite, haverá exibição do "Domingão com Huck", "Fantástico" e da partida final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina.