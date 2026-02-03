Após brigas no BBB 26, Marina Sena critica Jonas Sulzbach
Cantora saiu em defesa do namorado, Juliano Floss, nas redes sociais depois de troca de ofensas no Sincerão.
A confusão entre Juliano Floss e Jonas Sulzbach no BBB 26 ganhou repercussão fora da casa e envolveu a cantora Marina Sena, namorada do dançarino.
Após o embate exibido no programa, a artista usou as redes sociais para se posicionar e criticar o comportamento de Jonas.
A discussão aconteceu na noite dessa segunda-feira (2), logo após o Sincerão, quando o clima esquentou entre os brothers. Durante a troca de farpas, Juliano provocou Jonas ao dizer que ele teria desenvolvido apenas o físico, deixando de lado o intelecto.
Jonas reagiu com uma fala que gerou forte repercussão: "Você nunca vai ter testosterona. Vai lá, progesterona". A resposta veio depois de Juliano já ter afirmado, em outro momento, que o gaúcho seria apenas "um rostinho bonito e testosterona".
Progesterona é um hormônio esteroide associado ao corpo feminino, o que levou muitos espectadores a criticarem o tom do comentário.
Ao tomar conhecimento da discussão, Marina Sena se manifestou publicamente no X, antigo Twitter, em defesa do companheiro. "Jonas, você é o modelo falido de homem, caiu em desuso, sinto muito", escreveu a cantora, em postagem que rapidamente viralizou.
O nome de Marina chegou aos assuntos mais comentados da plataforma, impulsionado pela repercussão da fala e pelo fato de ela também ter curtido publicações de internautas que criticavam Jonas Sulzbach.
