Após brigas no BBB 26, Marina Sena critica Jonas Sulzbach

Cantora saiu em defesa do namorado, Juliano Floss, nas redes sociais depois de troca de ofensas no Sincerão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marina Sena cantando, de braços abertos, diante de microfone.
Legenda: Marina Sena detonou Jonas após ele brigar com Juliano Floss no BBB 26.
Foto: Felipe Souto Maior / AgNews.

A confusão entre Juliano Floss e Jonas Sulzbach no BBB 26 ganhou repercussão fora da casa e envolveu a cantora Marina Sena, namorada do dançarino.

Após o embate exibido no programa, a artista usou as redes sociais para se posicionar e criticar o comportamento de Jonas.

A discussão aconteceu na noite dessa segunda-feira (2), logo após o Sincerão, quando o clima esquentou entre os brothers. Durante a troca de farpas, Juliano provocou Jonas ao dizer que ele teria desenvolvido apenas o físico, deixando de lado o intelecto.

Jonas reagiu com uma fala que gerou forte repercussão: "Você nunca vai ter testosterona. Vai lá, progesterona". A resposta veio depois de Juliano já ter afirmado, em outro momento, que o gaúcho seria apenas "um rostinho bonito e testosterona".

Progesterona é um hormônio esteroide associado ao corpo feminino, o que levou muitos espectadores a criticarem o tom do comentário.

Ao tomar conhecimento da discussão, Marina Sena se manifestou publicamente no X, antigo Twitter, em defesa do companheiro. "Jonas, você é o modelo falido de homem, caiu em desuso, sinto muito", escreveu a cantora, em postagem que rapidamente viralizou.

O nome de Marina chegou aos assuntos mais comentados da plataforma, impulsionado pela repercussão da fala e pelo fato de ela também ter curtido publicações de internautas que criticavam Jonas Sulzbach.

Post: 

