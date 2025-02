Palhaço Bozo retornará à televisão após 12 anos; saiba tudo sobre a estreia

Após 12 anos de ausência na TV brasileira, o Palhaço Bozo voltará às telinhas. O canal SBT anunciou, na última semana, um acordo com a Send In The Bozos LLC, empresa responsável pelo personagem, que garante à emissora os direitos exclusivos da marca Bozo no Brasil.

O intérprete do palhaço, que foi vivido por diferentes atores ao longo das últimas décadas, ainda não foi anunciado. No entanto, conforme a revista Veja, o ator e apresentador Luís Ricardo, que já deu vida ao personagem no passado, é o principal nome cotado para o papel.

Veja também Zoeira Intérprete de Bozo, Luis Ricardo reencontra criança de foto clássica com o personagem Zoeira Primeiro Bozo do Brasil, Wanderley Tribeck morre aos 73 anos Zoeira Bianca Censori, companheira de Kanye West, usa look completamente transparente no Grammy

A ideia do SBT é utilizar o palhaço em diferentes atrações ao longo da programação. Segundo a agência Estadão Conteúdo, o retorno de Bozo já teria data para acontecer: uma participação especial como jurado no Circo do Tiru, programa comandado pelo humorista Tirullipa e exibido aos sábados.

O retorno do personagem a televisão acontece em um momento simbólico. A estreia do Bozo no Brasil, que ocorreu no ano de 1980 na TVS, completa 45 anos neste ano. "Com essa parceria, o SBT não só reforça o legado de um dos palhaços mais famosos do mundo, como também prepara diversas ações para celebrar a data", afirmou o comunicado do canal à imprensa.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Bozo no streaming e em novos produtos

O SBT também planeja tornar disponível todo o acervo do Bozo no Brasil — o desenho animado, os programas diários e os especiais de final de ano — no +SBT, serviço de streaming da emissora. A previsão é de que o conteúdo chegue à plataforma ainda neste primeiro semestre de 2025.

O Programa Bozo foi exibido por 11 anos — entre 1980 e 1991. Em 2013, ganhou uma reedição especial que durou alguns meses. Além disso, a emissora também adquiriu o direito de licenciar a marca no País e deve apostar em uma nova linha de produtos oficiais do palhaço.