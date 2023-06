Intérprete de Bozo, Luis Ricardo reencontra criança de foto clássica com o personagem

O apresentador Luis Ricardo, que encarnou o palhaço Bozo entre 1982 e 1990, reencontrou a criança que aparece chorando no colo do personagem em uma foto clássica, e que viralizou nos últimos anos na internet. O registro foi compartilhado domingo (4), no Instagram do animador.

Na selfie, Luis Ricardo mostra a imagem antiga no celular e posa com o homem, identificado como Vinícius Hirose, dessa vez sorrindo.

“Sério? Muita coincidência… Foi muito especial esse encontro. Antes ele chorou, hoje foi só sorrisos. Mais uma história para a conta”, escreveu Luis Ricardo na legenda da foto.

Nos comentários da publicação, os fãs vibraram. “38 anos depois… Valeu pelas fotos, nos dois momentos”, comentou o próprio Vinícius. “Que incrível”, postou outra seguidora. “Está demais esse registro”, comentou outra.

Luis Ricardo, atualmente com 60 anos, deu vida ao Bozo durante o programa de mesmo nome apresentado pelo SBT. Além dele, outros atores interpretaram o palhaço, como Wandeko Pipoka, o primeiro Bozo, e Arlindo Barreto, que teve a vida como inspiração para o filme "Bingo: o Rei das Manhãs".