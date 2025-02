Elmano visita obras do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, visitou as obras do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz nesta quarta-feira (12). A construção da Fundação Edson Queiroz está localizada no antigo Centro de Convenções de Fortaleza.

Acompanhado dos secretários das pastas de Cultura, Luisa Cela, e Infraestrutura, Hélio Winston Leitão, Elmano foi recebido pela presidente da Fundação, Lenise Queiroz Rocha, e pelo Reitor da Universidade de Fortaleza, Randal Martins Pompeu.

Na visita, os representantes do Governo do Estado conheceram o projeto arquitetônico do Complexo Cultural, de autoria do arquiteto Luiz Deusdará, com detalhes do estágio atual da obra, a previsão de inauguração da primeira etapa e as principais inovações tecnológicas empregadas na construção do equipamento.

Legenda: Elmano foi recebido pela presidente da Fundação, Lenise Queiroz Rocha, e pelo Reitor da Universidade de Fortaleza, Randal Martins Pompeu Foto: Divulgação/Ares Soares

Os gestores ainda visitaram o canteiro de obras e a fábrica de lajes BubbleDeck, sistema inovador adotado na construção com foco na sustentabilidade.

Para Elmano de Freitas, o empreendimento será um marco da arquitetura, da engenharia e da cultura no Ceará. "Estou muito feliz de estar aqui e poder estar participando desse momento como governador, assistindo e sendo testemunha de um momento histórico para a cultura cearense", afirmou.

Veja também Verso Memorial Edson Queiroz lança exposição com coleção pessoal e imersiva da artista Jacqueline Machado de Souza Egídio Serpa Unifor lança Pós Graduação em Hidrogênio Verde

Complexo Cultural

O Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz foi projetado para ser um dos maiores e mais modernos centros de cultura e artes do Nordeste. A ideia é transformar o espaço em um polo dinâmico de produção e difusão cultural, com museu, teatro, galerias de arte, salas de uso administrativo e acadêmico e ambientes para formação artística.

O equipamento promete impulsionar a cena cultural cearense, fortalecendo o acesso à arte e promovendo um intercâmbio entre artistas locais, nacionais e internacionais.

"Não tenho dúvida que esse empreendimento vai dar muito orgulho ao povo cearense. Teremos aqui um equipamento que vai chamar a atenção de todos que gostam da arte, inclusive de turistas que vão vir para cá para poderem conhecer o grande acervo da Fundação Edson Queiroz. Estou muito orgulhoso e muito agradecido à Unifor, à família Queiroz por estar fazendo esse investimento. Esse Complexo Cultural será certamente um dos pilares para elevar e desenvolver ainda mais a cultura do estado do Ceará, projetando-a para o Brasil e para o mundo”, completou o governador.

Tecnologia

O projeto conta com o uso da tecnologia BubbleDeck na estrutura da edificação, sendo um dos grandes diferenciais técnicos do empreendimento. Essa inovação consiste na aplicação de pré-lajes leves compostas por esferas de plástico reciclado inseridas entre as camadas de concreto.

O sistema reduz significativamente o peso das lajes, o que permite a diminuição do consumo de concreto e a otimização da estrutura sem comprometer a resistência. Entre as principais vantagens da BubbleDeck, destacam-se: