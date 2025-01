Unifor lança Pós Graduação em Hidrogênio Verde

Aproveitando a localização estratégica e o potencial em energia renovável do Estado, a Pós-graduação da Universidade de Fortaleza — da Fundação Educacional Edson Queiroz — lançou a especialização em Hidrogênio Verde, com o objetivo de qualificar profissionais para atuar nesse mercado em expansão.

Com um corpo docente de renome nacional e internacional e a curadoria da especialista Monica Saraiva Panik, referência em tecnologias de hidrogênio, o curso aborda aspectos técnicos, estratégicos e gerenciais, preparando os participantes para liderar projetos relacionados ao planejamento, produção e distribuição de hidrogênio verde.

A especialização é voltada para profissionais graduados nas áreas de energia, como engenheiros, gestores de projetos, consultores e técnicos interessados em soluções energéticas sustentáveis.

Por que o hidrogênio verde é estratégico para o Ceará?

O Ceará possui diferenciais únicos, como abundância de recursos naturais, como sol e ventos constantes, e infraestrutura logística de alta performance no Porto do Pecém.

Isso atrai empresas globais interessadas em investir na produção, armazenamento e exportação de hidrogênio verde. Esses fatores colocam o Estado em posição de destaque no mercado internacional e o tornam um terreno fértil para a criação de empregos qualificados e o desenvolvimento sustentável.

Camylla Melo, coordenadora do curso, reforça o papel do Ceará nesse cenário promissor: "O curso surge como um diferencial estratégico para a formação de profissionais que desejam participar de projetos na área e se colocar de forma rápida no mercado em expansão, com oportunidades de trabalho nessa cadeia produtiva".

Diferenciais do curso

Metodologia ativa e flexível: O curso é oferecido na modalidade online e síncrona, permitindo que alunos de qualquer lugar do mundo tenham acesso a aulas ao vivo com especialistas e participem de discussões baseadas em problemas reais do setor.

Objetivos amplos e específicos: Além de capacitar para o planejamento e gerenciamento de projetos, a especialização prepara os alunos para analisar a viabilidade econômica e contribuir para a formulação de políticas públicas e regulamentações.

Networking global: Com docentes renomados e uma rede de parceiros internacionais, os participantes terão a oportunidade de trocar experiências e se conectar com líderes do setor energético.