M. Dias Branco incluída no Índice Carbono Eficiente da B3

Tendo a sustentabilidade como um de seus pilares, a cearense M. Dias Branco acaba de ser incluída no Índice Carbono Eficiente da Bolsa de Valores B3 (ICO2 B3) em 2025, reforçando seu compromisso com a eficiência na gestão de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e com práticas voltadas para a transição climática.

Criado em 2010, o ICO2 B3 é uma importante ferramenta para fomentar discussões sobre mudanças climáticas no Brasil, promovendo a adoção de estratégias que contribuam para a redução de emissões e a construção de um futuro de baixo carbono.

“A adesão ao ICO2 B3 reflete o compromisso da M. Dias Branco com a redução de emissões de GEE e a transição para um futuro de baixo carbono”, diz Daniella Pessoa, gerente de Estratégia Climática e Ambiental da M. Dias Branco, e responsável pela gestão de mudanças climáticas dentro da Companhia.

A executiva explica que “o trabalho diário da M. Dias Branco está focado na gestão da eficiência dos processos, no engajamento da cadeia de fornecedores e na gestão das emissões ao longo de toda a cadeia de valor, sempre atentos aos riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas”. Para ela, a execução consistente e o acompanhamento contínuo dos resultados, por meio de indicadores robustos que representam o avanço da Companhia, têm sido fundamentais para os resultados alcançados na agenda climática.

Para integrar o ICO2 B3, índice avaliado quadrimestralmente, as empresas precisam atender a critérios rigorosos, como estar entre 75% das empresas com os menores coeficientes de emissão por receita; e apresentar um Score de Gestão de Emissões de GEE (SGEE) maior ou igual à média aritmética, descontado o desvio padrão do setor econômico ao qual pertencem na B3.

Com a revisão da metodologia, válida desde este mês de janeiro, passam a ser elegíveis para o índice os ativos que compõem o Índice Brasil Amplo (IBrA B3), ampliando a representatividade e relevância da carteira.

Na M. Dias Branco, grande parte dos números conquistados na agenda climáticasão fruto do Programa Descarbonize, composto por 10 pilares que abrangem as principais iniciativas do plano de transição climática da Companhia. Essas frentes incluem a gestão dos escopos 1, 2 e 3 das emissões e o engajamento de toda a cadeia de valor. Desde 2020, a M. Dias Branco tem alcançado uma consistente redução de emissões, alinhada ao planejamento e às metas estabelecidas em sua Agenda Estratégica de ESG 2030.

A jornada de descarbonização da M. Dias Branco foi iniciada com ações direcionadas para a transição energética, avançando no percentual de energia renovável na matriz elétrica, na primarização dos dados de emissão para os fornecedores e desenvolvimento de iniciativas voltadas para a eficiência nos processos produtivos.

E com o objetivo de reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) nas operações ao longo de toda a cadeia de valor, a M. Dias Branco lançou, em 2023, o Descarbonize, seu Programa de Transição Climática formado por 10 pilares que abrangem todas as áreas da Companhia: Transição para uma matriz elétrica renovável; Redução da Intensidade de Carbono nas Unidades Industriais; Transição para uma matriz de combustíveis renováveis; Desenvolvimento de produtos de Baixo Carbono; Desenvolvimento de fornecedores de ingredientes e embalagens sustentáveis; Integração dos Processos; Engajamento da cadeia de Valor; Investimento Financeiro com Impacto Positivo; Influência Positiva e com Impacto; Desenvolvimento de operações sustentáveis na logística.

O programa possui como um dos objetivos principais o atendimento da redução de 20% das emissões absolutas de GEE do Escopo 1 e 2 (ano base 2020) até 2030, meta estabelecida na Agenda Estratégica ESG 2030 da Companhia, alinhada os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.