Lula, Alckmin e Elmano juntos pelo Data Center da Casa dos Ventos

Exclusivo! O projeto da Casa dos Ventos – a gigante do setor de energias renováveis liderada pelo cearense Mário Araripe – de instalar um Big Data Center no Complexo Industrial e Portuário do Pecém é empreendimento de interesse do Estado brasileiro, e tanto é verdade que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Geraldo Alckmin estão tratando dele junto aos ministérios a que está ligado o investimento, que, quando totalmente concluído, terá absorvido um Evereste de dinheiro da ordem de R$ 50 bilhões. E quem conduz as tratativas junto ao Palácio do Planalto e à Esplanada dos Ministérios é ninguém menos do que o governador do Estado, Elmano de Freitas, como informa o secretário de sua Casa Civil, jornalista Chagas Vieira.

O secretário informa e esclarece: essas conversas não acontecem agora, mas se desenrolam desde meados do ano passado, quando o empresário Mário Araripe detalhou para o governador Elmano de Freitas, no Palácio da Abolição, a extensão do seu empreendimento, a importância dele para o Ceará e, principalmente, para o Brasil.

Nessa mesma oportunidade, Araripe expôs ao governador alguns gargalos que dificultam hoje e dificultarão amanhã o roteiro de implantação do projeto, entre os quais, destacadamente, surge a carência de Linhas de Transmissão, um óbice de que sofrem, também, todos os demais estados da Federação.

Mas essas questões – diz o secretário Chagas Vieira – compõem o extenso checklist de providências encaminhadas, pessoalmente, pelo governador junto aos ministros de Minas e Energias, Alexandre Silva, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

Uma semana atrás – quando o governador Elmano de Freitas estava em Roterdã e em Bruxelas, tratando de projetos de ampliação do Porto de Pecém e da reabertura do mercado europeu para o camarão cearense – o secretário Chagas Vieira, acompanhado do empresário Mário Araripe, reuniu-se com toda a cúpula do MDIC, cerca de 10 graduados executivos da pasta, com os quais passou em revista vários aspectos do projeto, incluindo o relativo ao fornecimento de água, “o que não é nem será problema, pois a Cagece garantirá esse abastecimento com água de reuso”, e aos relativos a questões tributárias.

O que mais chamou a atenção de Chagas Vieira foi o visível interesse com que, durante duas horas, os executivos do MDIC sabatinaram Mário Araripe, que deu resposta pronta e precisa, incluindo números, a todos os questionamentos levantados.

O secretário da Casa Civil do governo cearense lembrou que, nas últimas semanas, o presidente da ZPE do Ceará, Fábio Feijó, e o secretário Executivo de Energia da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), engenheiro Dickson Araújo de Oliveira, vêm adotando medidas, todas voltadas à viabilização do projeto do Data Center da Casa dos Ventos no Pecém.

A questão da carência das Linhas de Transmissão de energia elétrica – “energia que será renovável, isto é, de fonte hidráulica, eólica ou solar”, como antecipou Chagas Vieira – é uma questão já assumida pelo ministério de Minas e Energia, tendo em vista a relevância do empreendimento, que é – ele fez questão de repetir – de interesse não apenas do estado do Ceará, “mas do estado brasileiro”.

Ontem, uma fonte empresarial que acompanha de perto o encaminhamento do projeto da Casa dos Ventos disse à coluna que se trata “de algo tão grande e importante, que, se não for implantado no Complexo do Pecém, no Ceará, o será em outro país, uma vez que é aqui, na geografia cearense, que estão todas as condições objetivas para o êxito do empreendimento – disponibilidade de energias renováveis, oferta de água e terreno dentro da ZPE, havendo dúvida apenas quanto à qualidade da mão de obra, que, porém, já está sendo formada pelas universidades e também pelo Senai Ceará”.