Unidade móvel da Faec fará prevenção do câncer no sertão

Uma boa notícia! O Sistema Faec/Senar recebeu, nesta quarta-feira, 22, uma Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer. O equipamento, fruto de uma parceria da Federação da Agricultura e Pecuária com o Governo do Estado e o Instituto do Câncer do Ceará (ICC), será utilizado no atendimento de qualidade a moradores das áreas rurais cearenses.

Com esse grande equipamento, a Faec e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) proporcionarão o precoce a mais pessoas.

“É muito importante que tenhamos o apoio do ICC nesta iniciativa”, disse o presidente da Faec, Amílcar Silveira. “Inicialmente, vamos começar a atuar na região do Vale do Jaguaribe e depois avançaremos em outras regiões do Estado”, anunciou ele.