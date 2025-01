Aeris Energy abre 50 vagas para estágios no Pecém

Alô, jovens! A Aeris Energy, líder na fabricação de pás e serviços para aerogeradores na América Latina, com fábrica no Complexo do Pecém, está com inscrições abertas para o programa Geração Aeris Estágio. A empresa oferece mais de 50 vagas destinadas a estudantes de engenharias, administração, contabilidade, psicologia, pedagogia ou áreas afins. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 27 deste mês.

As vagas disponíveis possibilitam oportunidades nas seguintes áreas da empresa: Comercial, Engenharia (Desenvolvimento, Processos, Produto, Services), Financeiro, Recursos Humanos, Novos Negócios, TI, Controle de Qualidade, Laboratório, Manutenção, PPCP, Qualidade Corporativa, Services Latam, Services LLC, Facilities, Supply, Logística, SSMA, Treinamento e Desenvolvimento e VOC.

Para participar é necessário preencher os seguintes requisitos: cursar graduação superior em Engenharias, Contabilidade, Administração, Pedagogia, Psicologia ou áreas afins; disponibilidade para estagiar no Pecém no período diurno, das 7h30 às 14h30; ter inglês intermediário e conhecimento do Pacote Office.

O processo seletivo é composto por quatro etapas: Inscrições; Triagem por fit cultural; Painel com RH e gestores; Divulgação do resultado final.

O programa Geração Aeris Estágio é um projeto de desenvolvimento realizado pela Companhia que busca atrair e formar profissionais que tenham aderência à sua cultura, desenvolvendo seus potenciais, para futuramente assumirem posições na organização.

Durante a jornada do programa, o estagiário da Aeris passa por uma imersão na área junto ao padrinho e participa de duas experiências imersivas em áreas diferentes da sua, possibilitando novos aprendizados e descobertas. Além disso, os estagiários da Aeris Energy também participam de treinamentos técnicos/comportamentais e da estruturação de um projeto de melhoria com foco em redução de custos.

O analista financeiro da Aeris Services, José Neném, já participou do Programa Geração Aeris Estágio. Ele iniciou na empresa em 2023 como estagiário e foi preparado para assumir novas posições.

"É um programa que me proporcionou bastante desenvolvimento e conhecimento, além de ser repleto de desafios e confiança. Você que quer entrar na Aeris por meio do Programa Geração Estágio vai ter vários benefícios e sua jornada será excelente", destacou ele.

A Aeris Energy é uma empresa brasileira líder na fabricação de pás e serviços para aerogeradores na América Latina e uma das maiores produtoras no mercado mundial. Fundada em 2010 por um grupo de engenheiros oriundos do setor de aeronáutica, a empresa atua em uma localização estratégica no Nordeste brasileiro, com três unidades fabris no município de Caucaia, Ceará, na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Criada para atender à crescente demanda por soluções sustentáveis no mercado de energia, a Aerys conta com uma equipe de alta performance, que executa processos com simplicidade, permitindo um ambiente de trabalho seguro e limpo, tendo como objetivo a alta qualidade, a eliminação de desperdícios e a satisfação dos clientes.