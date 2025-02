Amigos de longa data se reúnem em Pré-Carnaval do Raimundo do Queijo

Com diversas bancas de bebida, de espetinhos e de sanduíches no entorno, o tradicional ponto comercial do Raimundo do Queijo e a Praça dos Correios se interligam com brincantes. O tempo nublado tira o sol castigante, mas também deixa abafado. Assim, são os leques e os pulos ritmados a criar o vento, neste domingo (23), último dia de Pré-Carnaval.

Se o Carnaval é festa para todo mundo, a família da estudante Olivia Menezes, de 16 anos, cuida dos dois cães que aproveitam o movimento de barriga no chão. "Estamos cuidando da Puck e da Pepita porque a minha mãe está tocando. Ela toca todo ano e participa do projeto 'Chacoalha o Xequerê', ela manda muito bem e eu a amo", detalha orgulhosa.

Legenda: Orgulhosa com a atuação da mãe no projeto 'Chacoalha o Xequerê', Olivia Menezes aproveita a folia com amigos e os cães Foto: Kid Júnior

A mesa cheia em frente ao bar ganha mais cores com as camisas do "Bloquinho do Raimundo". É lá onde o aposentado Eugênio Coutinho, de 66 anos, encontra os amigos há cerca de 15 anos.

"Tenho amizade com vários clientes, é mais um momento que a gente valoriza, com essa parceria dos amigos. Não só no Carnaval, mas todo domingo aqui é tradição".

Legenda: Aposentado Eugenio Coutinho afirma que todo domingo já é tradição ir para o Raimundo do Queijo encontrar os amigos Foto: Kid Júnior

Encontrar pessoas inteligentes, que fazem parte da cultura e que têm muita coisa para oferecer à cidade". Eugênio Coutinho Aposentado

Para quem está curtindo a folia, chama a atenção a presença de policiais militares e das equipes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) que dão segurança e verificam a regularidade dos comerciantes.

Legenda: Pré-Carnaval no Raimundo do Queijo traz foliões de todas as idades Foto: Kid Júnior

No fim da manhã, o público aumentava em frente ao tradicional ponto comercial do centro da cidade.