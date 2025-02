O jornal britânico The Guardian não poupou elogios ao filme ‘Ainda Estou Aqui’ e avaliou o drama de Walter Salles com cinco estrelas – nota máxima na escala própria do veículo. Publicado neste domingo (23), o texto da crítica Ideia Wendy também ressalta a atuação de Fernanda Torres como Eunice Paiva, usando “extraordinária” e “fenomenal” para classificar o trabalho da atriz.

A análise foi intitulada de “A comovente saga real de uma família brasileira dilacerada pelo regime militar”. Nela, a crítica defende as três indicações da produção brasileira ao Oscar, chegando a enfatizar que há chances reais de vitórias na maior premiação mundial do cinema.

“A percepção de que seu marido se foi para sempre é um processo gradual que se desenrola, em grande parte sem palavras, no rosto de Torres, em uma performance de inteligência extraordinária e complexidade emocional. Ela é merecidamente indicada ao Oscar de melhor atriz. Ainda Estou Aqui também está na disputa por melhor filme e melhor longa-metragem internacional, e após o desastre de Emilia Pérez é o [filme] a ser batido nesta última categoria” Ideia Wendy Crítica de cinema do The Guardian

O artigo ressalta, ainda, a “breve, mas devastadora” participação de Fernanda Montenegro no filme, interpretando Eunice na fase idosa. A crítica realçou que a atriz brasileira foi indicada ao Oscar por sua atuação em ‘Central do Brasil’ (1998), também de Walter Salles, na mesma categoria em que a filha concorre neste ano.

Veja também Zoeira Produtor de 'Ainda Estou Aqui' nega que filme tenha custado 1,5 milhão de dólares País Marcelo Rubens Paiva é agredido em homenagem no bloco Baixo Augusta no Centro de SP

Além disso, Ideia Wendy fez questão de destacar cenas “primorosamente realizadas do filme”. Uma delas foi o momento no qual Eunice Paiva é informada da morte do ex-deputado federal Rubens Paiva, interpretado no longa por Selton Mello.

“Ela prometeu levar as crianças para tomar sorvete e é isso que ela faz, envolvendo-as em uma camada protetora de normalidade. Mas ela examina a sala em angústia, cada família rindo compartilhando sundaes, um lembrete sufocante das pequenas alegrias conjugais compartilhadas roubadas dela”, frisou.

Legenda: Crítica do The Guardian não poupou elogios ao filme 'Ainda Estou Aqui' e à Fernanda Torres Foto: Reprodução

SUCESSO INTERNACIONAL

O filme "Ainda Estou Aqui" concorre ao Oscar em três categorias e tem sido amplamente aclamado pela crítica brasileira e internacional. A produção é dirigida por Walter Salles e tem no elenco nomes como Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

O longa aborda a história da família Paiva a partir da luta de Eunice Paiva pela memória. Dentre algumas premiações ao qual foi indicado, estão: Critics Choice Awards, GOYA, ICS Award, BAFTA, Globo de Ouro e o próprio Oscar, que ocorre no próximo domingo (2).