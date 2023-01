Nasa encontra novo planeta que pode ser habitável

A Nasa descobriu, por meio do satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), um novo planeta que pode ser habitável. As informações são do g1.

Identificado como TOI 700 e, ele está em uma região de seu sistema planetário que permite a presença de água em estado líquido na superfície, viabilizando a existência de vida.

A descoberta foi apresentada, na última terça-feira (10), na 241ª reunião da Associação Astronômica Americana, em Seattle, que termina nesta quinta-feira (12).

O corpo celeste é do tamanho da Terra e é um dos poucos planetas com essa dimensão descobertos na zona habitável de uma estrela até agora. O sistema onde ele se encontra possui outros três planetas (TOI 700 b, c, d). Dos quatro, apenas dois têm condições para ser habitável.

Características

O planeta está a 100 anos-luz de distância, na constelação Dorado, e tem 95% do tamanho da Terra. Ele é provavelmente rochoso e completa uma órbita a cada 28 dias.

O diretor da divisão de astrofísica na sede da Nasa, Paul Hertz, disse que o satélite TESS - responsável por encontrar os planetas desse sistema - foi projetado e lançado especificamente para encontrar corpos celestes do tamanho da Terra orbitando estrelas próximas.