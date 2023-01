Influencer relata perda de visão após usar pomada de cabelo; entenda o caso

Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibir o uso e distribuição da pomada modeladora Cassu Braids, a influenciadora Bielle Elizabeth relatou ter perdido a visão durante um tempo, devido ao uso de uma outra marca de produto para finalizar o penteado com baby hair.

No domingo (8), ela gravou um stories do Instagram, utilizando um óculos, após ter 10% da visão recuperada. Bielle disse que comprou a pomada modeladora "Feirão dos Cabelos" para fazer o penteado e ir a um evento que estava a trabalho para fazer publicidade.

O problema começou quando a influencer pegou chuva no local e a pomada escorreu até os olhos, que logo teve reação. “Lembro de estar com a minha amiga Mirela, falei pra ela ‘amiga, eu não estou enxergando nada, meu olho tá doendo, pode ter sido a maquiagem’. Fomos ao banheiro, lavei os olhos em abundância, a visão não voltou, mas a dor voltou”.

ATENDIMENTO MÉDICO

Bielle detalhou que a dor foi aumentando enquanto ela se encaminhava para o hospital. “Meu olho não conseguia mais abrir direito, é uma sensação de como se tivesse entrado um montante de areia, como quando venta e tava arranhando muito. E eu não conseguia nem mexer a pálpebra dos olhos”.

Os médicos que atenderam a influenciadora receitaram colírio, pomada anestésica e uma pomada cicatrizante.

“Ela veio relatar de que haviam de 143 a 150 casos que somente ela teria atendido, em plena segunda-feira, que foi quando choveu. E que em um dos casos, a menina ficou completamente cega e não conseguiu recuperar a visão depois de usar a pomada modeladora”, diz a influenciadora.

Nos dias seguintes, ela voltou a gravar seus stories do Instagram com uma frequência menor. Ainda em recuperação, ela utilizou do seu espaço para divulgar sua experiência e alertar os seguidores. “Não façam uso dessa pomada [Feirão dos Cabelos]!”.

CAUSA NA JUSTIÇA

A influenciadora teria afirmado que responsabilizaria a marca da pomada na justiça, pois seu trabalho depende de sua visão. Ela postou um novo stories momentos depois da marca de pomada soltar uma nota.

Foto: Reprodução/ Instagram

NOTA DA MARCA

A marca "Feirão de Cabelos" publicou uma nota na página oficial e justificou que o produto tem observação para evitar o contato com os olhos. Veja abaixo.

ALERTA DA ANVISA

Mais recentemente, na última sexta-feira (6), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso, comercialização e distribuição de pomada modeladora de cachos Cassu Braids, fabricada pela Microfarma Indústria e Comércio LTDA, após relatos de queimaduras na pele e cegueira temporária.

Em dezembro de 2022, a Anvisa chegou a divulgar um alerta sobre o uso de produtos para trançar e modelar cabelos comercializados no Brasil. Segundo o órgão, os produtos estariam “ocasionando cegueira temporária, entre outros efeitos indesejáveis”.