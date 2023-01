Torres de energia são derrubadas em dois estados; Agência Nacional aponta vandalismo

Três torres de transmissão de energia foram derrubadas na madrugada dessa segunda-feira (9), segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os casos foram registrados no Paraná e em Rondônia, segundo o Correio Braziliense. Além disso, teriam motivado o Governo Federal a criar, nesta terça-feira (10), um gabinete de crise.

Embora o fornecimento de energia não tenha sido interrompido em nenhum dos locais, o Ministério de Minas e Energia acompanha as ocorrências para assegurar o fornecimento energético do País.

O G1 publicou que as empresas responsáveis pela transmissão informaram à Aneel que há indícios de vandalismo e sabotagem na derrubada das torres. O caso mais grave teria sido na usina de Itaipu, por volta de 0h13, quando uma torre de transmissão que compõe o sistema responsável por escoar a energia gerada para o restante do Brasil foi tombada por um trator e cabos de apoio foram cortados, de acordo com informações apuradas pelo O Globo.

Já em Rondônia, uma torre teve os cabos de sustentação cortados e uma outra foi derrubada.

Gabinete de crise

Segundo o Correio Braziliense, os atentados levaram o Ministério de Minas e Energia a montar um gabinete de crise com diretores de todas as empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O grupo é coordenado pela Aneel e objetiva entender a motivação dos atos de vandalismo nas instalações.

"Há indícios de vandalismo. Não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres", aponta um trecho do boletim registrado pelo grupo, segundo o periódico braziliense.

Relação com terrorismo em Brasília

Os ataques aconteceram na madrugada após as invasões terroristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no domingo (8). Por causa disso, de acordo com o Uol, a Aneel solicitou que as empresas de distribuição suspendessem o fornecimento de energia elétrica aos acampamentos de pessoas que, insatisfeitas com os resultados das eleições gerais no ano passado, protestavam em frente a quartéis por uma intervenção militar — o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou ainda na segunda-feira (9) o desmonte de todas essas estruturas no País.

No entanto, ainda não se sabe se os ataques às torres estão diretamente ligados às ações terroristas em Brasília.