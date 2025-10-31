Tradição é colher partes da cerâmica que se desprendem por ações naturais, mas há quem esteja arrancando a estrutura com espátulas
O Ministério do Interior, por meio de nota, informou que mais de 500 pessoas foram presas durante o tumulto
A cabeleireira é acusada de ao menos cinco crimes cometidos nos atos de 8 de Janeiro
Cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos confirmou, em depoimento, que vandalizou a escultura com batom vermelho
Leonardo Rodrigues de Jesus é primo dos três filhos mais velhos de Jair Bolsonaro
O crime de dano ao patrimônio segue sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará
Ação foi registrada por câmeras de segurança
Atleta é acusado de estuprar uma mulher na Espanha, onde está preso preventivamente desde janeiro
Templo religioso já foi alvo de vandalismo em outros momentos
Homem de 38 anos quebrou vidraças, danificou caixas eletrônicos e a porta giratória do prédio