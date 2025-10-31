Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Mulher vandalizando estátua de São Francisco em Canindé

Ceará

Fiéis ignoram tradição e arrancam ladrilhos da estátua de São Francisco em Canindé

Tradição é colher partes da cerâmica que se desprendem por ações naturais, mas há quem esteja arrancando a estrutura com espátulas

Bergson Araujo Costa 16 de Setembro de 2025
Torcedores durante celebração da vitória do PSG na Champions

Mundo

Duas pessoas morrem e outras 192 ficam feridas durante celebração da vitória do PSG na Champions

O Ministério do Interior, por meio de nota, informou que mais de 500 pessoas foram presas durante o tumulto

Redação 01 de Junho de 2025
Estátua da Justiça vandalizada para matéria sobre STF formar maioria para condenar Débora Rodrigues responsável por pichar a frase perdeu mané

PontoPoder

STF forma maioria para condenar Débora Rodrigues, que pichou 'perdeu, mané' em estátua no DF

A cabeleireira é acusada de ao menos cinco crimes cometidos nos atos de 8 de Janeiro

Estadão Conteúdo e Redação 25 de Abril de 2025
Estátua do STF pichada nos atos golpistas de 8/1. Em depoimento ao STF, mulher confirma que vandalizou a escultura com batom vermelho

PontoPoder

Flávio Dino segue Moraes e vota para condenar a 14 anos de prisão mulher que pichou estátua nos atos de 8/1

Cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos confirmou, em depoimento, que vandalizou a escultura com batom vermelho

Redação e Estadão Conteúdo 22 de Março de 2025
Léo Índio tem prisão preventiva decretada pelo STF por participar nas manifestações de 8 de janeiro

PontoPoder

STF forma maioria para tornar Léo Índio réu por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro

Leonardo Rodrigues de Jesus é primo dos três filhos mais velhos de Jair Bolsonaro

Estadão Conteúdo, Redação 27 de Fevereiro de 2025
Adutora. Adutora que foi vandalizada em Pedra Branca, no Ceará, será inaugurada nesta quarta (11)

Ceará

Adutora que foi vandalizada em Pedra Branca, no Ceará, será inaugurada nesta quarta (11)

O crime de dano ao patrimônio segue sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará

Redação 11 de Setembro de 2024
Homem arranca cabeça de estátua de Padre Cícero em Caririaçu

Segurança

Homem é preso em flagrante após arrancar cabeça de estátua de Padre Cícero no Ceará; veja vídeo

Ação foi registrada por câmeras de segurança

Redação 10 de Junho de 2024
Montagem com selfie de Daniel Alves ao lado de imagem da estátua em homenagem a ele após ser vandalizada

Jogada

Estátua em homenagem a Daniel Alves é alvo de vandalismo no Interior da Bahia

Atleta é acusado de estuprar uma mulher na Espanha, onde está preso preventivamente desde janeiro

Redação 08 de Setembro de 2023
Pichação na parede de capela diz

País

Capela é vandalizada com pichações de terraplanismo e tem imagens de santos destruídas em SP

Templo religioso já foi alvo de vandalismo em outros momentos

Redação 02 de Maio de 2023
Vídeo

Segurança

Agência do Banco do Brasil de Crateús é vandalizada e suspeito do crime é preso

Homem de 38 anos quebrou vidraças, danificou caixas eletrônicos e a porta giratória do prédio

Redação 28 de Abril de 2023
1 2 3