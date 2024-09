Adutora que foi vandalizada em Pedra Branca, no Ceará, será inaugurada nesta quarta (11)

A Adutora de Pedra Branca deve ser oficialmente inaugurada às 18h desta quarta-feira (11), no município de Pedra Branca, no Ceará, após passar por reformas devido a atos de vandalismo. O evento foi confirmado pelo Governo do Estado, que também informou que a obra foi custeada em R$ 22 milhões.

A iniciativa foi conduzida pela Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra), órgão vinculado à Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), em parceria com a Prefeitura Municipal de Pedra Branca, com expectativa de beneficiar mais de 25 mil habitantes.

A obra visa possibilitar um melhor abastecimento de água na região, que vem apresentando baixo volume do açude Trapiá 2. Segundo a gestão estadual, o projeto consiste em um sistema de abastecimento hídrico com extensão de 27,68 km.

A captação da água acontece no Açude Cachoeira dos Germanos, no município de Quixeramobim. Após isso, o volume é levado até a Rede de Distribuição de Água da Cidade de Pedra Branca, onde é injetada na adutora.

Polícia segue investigando o crime

Os vestígios de ações criminosas na adutora foram identificados por técnicos da Sohidra poucas horas antes da inauguração oficial, que aconteceria no dia 28 de agosto.

Por meio de nota, a SRH afirmou que o crime de dano ao patrimônio público está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Os danos não só significaram prejuízos financeiros, mas também estenderam a demora da população ao acesso à água.