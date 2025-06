Duas pessoas morrem e outras 192 ficam feridas durante celebração da vitória do PSG na Champions

Duas pessoas morreram e outras 192 ficaram feridas durante a celebração da final da Champions League na França, no início deste sábado (31). A informação é do g1.

O Ministério do Interior, por meio de nota, informou que mais de 500 pessoas foram presas durante o tumulto. Só em Paris foram deflagradas 491 prisões.

As movimentações por toda a capital francesa iniciaram após o Paris Saint-Germain ser campeão do torneio europeu com goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão.

Segundo o g1, um jovem de 17 anos foi morto esfaqueado na cidade de Dax, também durante uma das celebrações.

Já a outra morte registada foi de um homem morto após sua moto ser atingida por um carro, em Paris.

De acordo com o gabinete do ministro do Interior, as circunstâncias de ambos estão sendo investigadas.

Nas redes sociais, circulam imagens do momento das celebrações e conflitos com a polícia. Carros também foram queimados e pontos públicos vandalizados.

A polícia acredita que as ações de depredação tenham partido "de um público malicioso".