Hamas entrega proposta aos EUA que pode libertar 10 reféns vivos, diz comunicado

O grupo Hamas informou, nessa sexta-feira (31), que entregou sua resposta à proposta de trégua temporária em Gaza envolvendo um possível acordo para a libertação de reféns, em meio a conflitos com Israel. O acordo é intermediado pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff.

O comunicado, porém, não esclarece se a oferta foi formalmente aceita ou recusada. Fontes do site israelense Times of Israel indicam que o grupo pode aceitar os termos, mas com ressalvas.

A principal preocupação do Hamas seria evitar que Israel retome imediatamente os ataques após o fim do período de cessar-fogo. Em nota, o grupo afirmou que busca uma “cessação permanente das hostilidades” e a retirada total das tropas israelenses da Faixa de Gaza.

Ainda segundo o comunicado do Hamas, o acordo prevê a libertação de 10 reféns vivos e a entrega dos corpos de outros 18 reféns mortos, em troca da soltura de um número ainda indefinido de prisioneiros palestinos.

De acordo com o canal egípcio Al-Rad, o Hamas sugeriu modificar a proposta original de Witkoff, que previa duas etapas de liberação dos reféns vivos. A nova proposta do grupo envolve cinco etapas ao longo dos 60 dias de trégua. O plano inclui a soltura de quatro reféns no primeiro dia, dois na metade do período, e os quatro restantes ao final do acordo.