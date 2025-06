Torcedores do PSG entram em confronto com a polícia em Paris após vitória contra Inter

Torcedores do Paris Saint-Germain (PSG) entraram em confronto com a polícia francesa neste sábado (31), durante a comemoração do título da Champions League. Segundo o G1, com informações da agência de notícias Reuters, pelo menos 130 pessoas foram presas.

Vídeos da confusão têm viralizado nas redes sociais. Há relatos, inclusive, de saques a lojas de luxo, mas ainda nada foi confirmado oficialmente.

O tumulto se concentrou na região do Porte de Saint-Cloud e no alto da avenida Champs-Elysées, onde a partida estava sendo transmitida para o público em telões. A polícia acredita que a depredação partiu de um grupo "malicioso".

O PSG venceu o Inter de Milão por cinco gols a zero.

'Insuportável', diz ministro

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, se manifestou sobre o caso e afirmou que os episódios violentos não representam os fãs do PSG. Ele disse ainda ser "insuportável" não poder "festejar sem temer a selvageria de uma minoria de bandidos que não respeita nada".

"Os verdadeiros fãs do PSG estão animados com o desempenho magnífico do time. Enquanto isso, bárbaros saíram às ruas de Paris para cometer crimes e provocar a polícia", disse o ministro.