Mãe é condenada à prisão perpétua na África do Sul por sequestrar e vender filha de seis anos

Um tribunal sul-africano condenou nesta quinta-feira (29) Racquel Smith à prisão perpétua por sequestrar e vender sua filha de seis anos, Joshlin Smith, em um caso que comoveu e indignou o País. Além dela, outros dois acusados também receberam a pena máxima por tráfico de pessoas e mais 10 anos de prisão por sequestro. São eles o namorado da mulher e um amigo em comum.

Joshlin desapareceu em fevereiro de 2024, de sua casa na Baía do Saldanha, uma pequena cidade pesqueira a 135 quilômetros ao norte da Cidade do Cabo. Desde então, a menina não foi mais vista. Segundo a sentença, sua mãe, de 35 anos e mãe de outros dois filhos, sequestrou e vendeu a criança por aproximadamente 1.100 dólares (6.250 reais na cotação atual).

Durante a leitura da decisão, a ré permaneceu impassível, enquanto o juiz Nathan Erasmus a descreveu como manipuladora, sem demonstrar qualquer indício de remorso ou preocupação com o desaparecimento da filha.

"Não posso encontrar nada que seja redentor e merecedor de uma sentença menor que a mais dura que possa importar", declarou o juiz.

A decisão foi recebida com aplausos na sala do tribunal. A avó de Joshlin, vestida com uma camisa estampada com o rosto da neta, também acompanhou a audiência. O juiz ainda recomendou que os três condenados sejam incluídos no cadastro de criminosos por delitos contra menores.

Busca nacional por Joshlin

Logo após o desaparecimento de Joshlin, uma onda de comoção tomou conta do país. Imagens da menina, de olhos verdes e tranças castanhas, circularam massivamente nas redes sociais, impulsionando uma operação de busca nacional.

O caso ganhou tanta repercussão que um ministro chegou a oferecer uma recompensa de um milhão de rands (54 mil dólares, cerca de 307 mil reais) pelo retorno seguro da criança.

Contudo, a investigação teve uma reviravolta quando promotores alegaram que Racquel Smith havia vendido a filha para um curandeiro, supostamente interessado nos olhos claros e na pele da menina. O juiz, no entanto, não detalhou na sentença quem seria o comprador nem a motivação exata do crime.

Durante o julgamento, iniciado em março, testemunhas como um professor da criança e um pastor relataram que Smith já falava, desde 2023, sobre a possibilidade de vender a filha.

Mesmo após a condenação, a polícia informou que continua as buscas pela menina, agora ampliadas para além das fronteiras sul-africanas. A África do Sul possui uma das maiores taxas de criminalidade do mundo, com o sequestro de crianças em preocupante crescimento.