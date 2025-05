Elon Musk confirma saída do governo Donald Trump

Elon Musk anunciou, na noite nesta quarta-feira (28), que está deixando o governo dos Estados Unidos, no qual comandava uma comissão batizada de Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), responsável por realizar cortes nos gastos federais.

“À medida que meu tempo programado como funcionário especial do governo chega a seu fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump a oportunidade de reduzir os gastos supérfluos”, escreveu o homem mais rico do mundo em sua rede social X.

Veja também Mundo Papa Leão XIV nomeia Clésio Facco como bispo de Uruguaiana; conheça o religioso Mundo Thrifty, tradicional sorveteria dos EUA, fechará 500 unidades devido à falência de empresa Mundo Trump oferece proteção antimíssil do 'Domo de Ouro' ao Canadá caso país se torne estado dos EUA Mundo EUA ordena pausa na concessão de vistos estudantis e governo Trump cogita monitorar redes sociais

SAÍDA ANUNCIADA

No dia 30 de abril, Musk se despediu do governo Trump após os 100 primeiros dias do segundo mandato do presidente. Encarregado do DOGE, Musk disse que economizou U$ 160 bilhões no tempo em que ficou no cargo.

O empresário, em conversa com Donald Trump no Salão Oval, disse que “foi uma honra trabalhar com seu incrível gabinete”, num diálogo com um certo teor de despedida. O presidente americano respondeu, dizendo que deixa as portas abertas para ele retornar futuramente. “Você é bem-vindo. Pode ficar pelo tempo que quiser”, disse Trump.

No início do mês, no dia 2 de abril, o presidente compartilhou com pessoas próximas que Elon Musk deixaria o seu governo, segundo o site americano Politico.

De acordo com o portal, a decisão foi tomada consentidamente pelos dois. Além disso, o chefe dos EUA estaria feliz com o trabalho do empresário a frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), mas que seria a hora de Musk assumir somente um papel de apoio.

Após a publicação da informação, a Casa Branca se manifestou sobre o assunto:



“Elon Musk e o presidente Trump declararam publicamente que Elon deixará o serviço público como funcionário especial do governo quando seu trabalho incrível no DOGE estiver concluído”, afirmou a porta-voz do governo trumpista, Karoline Leavitt.