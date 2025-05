Papa Leão XIV nomeia Clésio Facco como bispo de Uruguaiana; conheça o religioso

O religioso Clésio Facco, 54 anos, é o primeiro bispo brasileiro nomeado pelo papa Leão XIV. Ele passa a assumir a diocese de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo arcebispo de Santa Maria, dom Leomar Brustolin, durante coletiva de imprensa na arquidiocese da cidade.

A assessoria da arquidiocese informou que o nome do religioso está "na primeira leva de nomeações no Brasil" feitas pelo novo papa. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma nota ao novo bispo, na qual expressa sua "fraterna saudação" e "proximidade orante" (Leia na íntegra abaixo).

"Sua trajetória de dedicação ao Reino de Deus, vivida com espírito missionário e fidelidade à vocação palotina, é sinal de esperança para o povo que agora lhe é confiado como pastor. Que seu ministério episcopal seja fecundo, guiado pelo Espírito Santo e sustentado pela graça divina. Que o Senhor o fortaleça diariamente na missão de anunciar o Evangelho, edificar a comunhão e cuidar com amor do rebanho que lhe foi confiado", diz o comunicado.

Veja também Mundo Papa Leão XIV manda mensagem a participantes de encontro na PUC-Rio Mundo Papa Leão XIV ignora formalidade e abraça irmão mais velho após missa inaugural

Quem é Clésio Facco, primeiro bispo nomeado por papa Leão XIV

Conforme informações do Vatican News, Clésio Facco nasceu em 1º de abril de 1971, em Nova Palma, na Arquidiocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estudou Filosofia e Teologia no Colégio Máximo Palotino em Santa Maria.

Depois de fazer a profissão religiosa na Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos), em 1994, foi ordenado sacerdote em 14 de dezembro de 1997. Começou como vigário Paroquial em Dourados (MS) (1998-1999) e posteriormente foi diretor da Escola Vicente Pallotti de Santa Maria (2011-2015).

Também foi membro do Conselho Presbiteral da Arquidiocese Metropolitana de Santa Maria (2016-2019), reitor da Província Palotina Nossa Senhora Conquistadora, com sede em Santa Maria (2016-2022) e Ecônomo da mesma Província (desde 2023).

Hoje, Clésio é o monsenhor da Paróquia Santo Antônio, também em Santa Maria (RS).

Leia íntegra da carta encaminhada ao novo bispo "Saudação da CNBB ao monsenhor Clésio Facco

Estimado monsenhor Clésio Facco,

Com grande alegria, a Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) recebeu a notícia de sua nomeação, feita pelo Papa Leão XIV, como novo bispo da diocese de Uruguaiana, no Estado do Rio Grande do Sul.

Neste momento tão significativo para toda a Igreja que está em Uruguaiana, queremos expressar nossa fraterna saudação e nossa proximidade orante. Sua trajetória de dedicação ao Reino de Deus, vivida com espírito missionário e fidelidade à vocação palotina, é sinal de esperança para o povo que agora lhe é confiado como pastor.

Que seu ministério episcopal seja fecundo, guiado pelo Espírito Santo e sustentado pela graça divina. Que o Senhor o fortaleça diariamente na missão de anunciar o Evangelho, edificar a comunhão e cuidar com amor do rebanho que lhe foi confiado.