EUA ordena pausa na concessão de vistos estudantis e governo Trump cogita monitorar redes sociais

Os Estados Unidos deve interromper a concessão de vistos estudantis, após ordem do governo de Donald Trump enviada para todos os consulados dos Estados Unidos no mundo. A informação foi publicada pela agência Reuters, nesta terça-feira (27). Trump ainda considera monitorar as redes sociais dos alunos.

Além disso, a TV Globo confirmou a suspensão com fontes do governo estadunidense no Brasil. Os estudantes estão sendo orientados, pela Embaixada dos EUA, a buscar os consulados locais.

Como a nova determinação ainda está em análise, o Departamento do Estado determinou uma suspensão apenas temporária do processo de emissão dos vistos. Em comunicado interno enviado aos consulados, as entrevistas com os candidatos foram barradas, sendo a última etapa do processo de solicitação de visto.

Veja também Mundo Donald Trump exige lista de estudantes estrangeiros de Harvard após polêmica Mundo Trump proíbe Harvard de matricular estudantes estrangeiros e ameaça outras instituições com medida

Tensões entre Harvard e governo Trump

Na última quinta-feira (22), o governo de Donald Trump divulgou uma determinação de que a Universidade de Harvard está proibida de aceitar estudantes estrangeiros. Em anúncio realizado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, a proibição valia inclusive para os alunos que já estavam matriculados.

No entanto, a decisão foi suspensa pela juíza Allison Burroughs, do tribunal federal de Massachusetts, que considerou a medida inconstitucional.

Antes da determinação de interromper as matrículas de estrangeiros, Kristin Noem chegou a acusar Harvard de "fomentar a violência, o antissemitismo e a coordenação com o Partido Comunista Chinês em seu campus".

"Harvard teve muitas oportunidades de fazer a coisa certa. Recusou-se. Perderam a certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio por não cumprirem a lei. Que isso sirva de alerta para todas as universidades e instituições acadêmicas do país". Kristin Noem Secretária de Segurança Interna dos EUA

Em contrapartida, Harvard tem se recusado a cumprir algumas novas normas implementadas por Trump, como eliminar todas as políticas de igualdade.