Estátua em homenagem a Daniel Alves é alvo de vandalismo no Interior da Bahia

Uma estátua em homenagem ao jogador Daniel Alves foi alvo de vandalismo, nessa quinta-feira (7), em Juazeiro, cidade natal dele, na região Norte da Bahia. O atleta é acusado de estuprar uma mulher na Espanha, onde está preso preventivamente desde janeiro. Ele alega ser inocente.

O monumento, inaugurado em dezembro de 2020, mostra o antigo lateral do Brasil vestido com o uniforme da Seleção Brasileira. Nessa quinta, o objeto apareceu enfaixado com fitas e com a cabeça coberta por um saco plástico. Segundo informações do portal G1, não há informações se o ataque teve relação com a detenção do baiano na Europa.

Após o episódio, o irmão do atleta, Ney Alves, comentou sobre o assunto nas redes sociais:

"Passando somente para lembrar que o meu irmão está aguardando o julgamento e a pergunta é: se ele provar inocência? Se ele for absolvido? Como faremos? Deus nos abençoe e nos proteja", escreveu.

A Prefeitura de Juazeiro disse ao portal que a própria população retirou o saco e as fitas adesivas da estátua. Por volta das 16h30 dessa quinta-feita, o monumento já estava sem sinais de vandalismo.

A Polícia Civil informou ao G1 que nenhum boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado.

PRESO DESDE JANEIRO

Preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, Daniel Alves concedeu pelo menos três depoimentos e, em todos, se contradisse. O atleta está em um presídio na região de Barcelona já que a Justiça espanhola entende que há um risco de fuga iminente. Sem direito a fiança, ele segue aguardando o julgamento.

Nas três vezes que foi ouvido, ele deu versões diferentes. Na primeira, afirmou que não conhecia a mulher que o denunciou. Na segunda, em abril, disse à juíza responsável pelo caso que teve uma relação sexual consensual com a jovem, mas sem penetração. Ele falou que mentiu na primeira versão para poder preservar o seu casamento com a modelo espanhola Joanna Sanz, que pediu separação após toda a situação.