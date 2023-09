Ex de Daniel Alves, Joana Sanz, surpreende a web ao publicar suposta carta enviada pelo jogador

Joana Sanz, de 31 anos, surpreendeu a web nessa sexta-feira (1°), ao publicar uma suposta carta escrita por Daniel Alves. No texto, a pessoa diz que ama muito a modelo, e que estará sempre com ela.

"Obrigada por tua resistência, obrigada por tua resiliência, obrigada por não desistir de mim. Sempre disse que você era o que sempre sonhei, mas agora, digo que você é mais do que pude sonhar", dizia trecho da carta.

Internautas compararam a letra do documento com a carta que Daniel escreveu para ela em março deste ano, quando foi noticiado que ele estava sendo acusado de abuso sexual por uma jovem. "A letra é do Daniel", "ele não desiste", "carta de amor feita por ele", diziam alguns comentários na publicação.

Na legenda, a modelo escreveu ""Todo mundo sabe, todo mundo sabe, sabe uma m*rda".

Ameaça

Em agosto desse ano, Joana revelou que estava recebendo ameaças de um homem brasileiro, identificado como Amarildo Siqueira da Silva, nas redes sociais. Pelo Instagram, a modelo compartilhou o print de uma mensagem que o homem mandou a uma amiga.

“Fala com sua amiga Joana Sanz para ela curtir muito, porque já já ela vai sumir e ninguém vai achar ela mais. Estamos de olhos nos passos dela”, escreveu o homem.

Divórcio

Joana se separou do jogador Daniel Alves após ele ter sido preso acusado de estupro contra uma jovem em uma boate em Barcelona, na Espanha, em dezembro do ano passado. Apesar do divórcio, a modelo chegou a dizer, em maio desse ano, que conversa diariamente com o brasileiro.