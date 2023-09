Globo não confirma edição do 'No Limite' em 2024 após três temporadas consecutivas

Após três temporadas consecutivas, a TV Globo decidiu não renovar o reality "No Limite" para o ano de 2024, nesta sexta-feira (1º). A atração voltou para a programação em 2021 e passou a ser apresentada por Fernando Fernandes em 2022. Esse é o segundo reality show suspenso pela emissora nesta semana.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a emissora não confirmou a exibição no próximo ano. "Não há previsão de exibição de uma nova edição do No Limite para 2024", informou.

As três últimas edições do reality show não tiveram audiência esperada. A temporada de 2023, que foi transmitida entre julho e agosto, marcou médica geral de 15,1 pontos. O "No Limite" também não conseguiu fechar muitos patrocínios ou visibilidade nas redes sociais.

"The Voice" cancelado

Na última segunda-feira (28), a Globo anunciou o cancelamento de outro reality: o "The Voice". A atração foi cancelada após 11 anos.

"Em 2023, o ‘The Voice Brasil’ chega à 12ª e última temporada. A partir de novembro, com exibição às terças e quintas e apresentação de Fátima Bernardes, estreia a nova edição que promete muitas emoções, com novidades, surpresas, convidados especiais e homenagens aos momentos mais marcantes da história da família ‘Voice’", dizia a nota.