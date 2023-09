Jenna Ortega nega rumores de romance com Johnny Depp: 'ridículo'

A atriz Jenna Ortega, estrela de "Wandinha", se manifestou após os rumores de que estaria vivendo um suposto romance com Johnny Depp. De acordo com informações do site NME, a artista disse que o boato era "ridículo" e negou ter qualquer relação com o ator.

A repercussão sobre o possível affair surgiu após uma publicação do site de celebridades Deuxmoi viralizar. Na postagem, uma testemunha anônima revelou ter visto os dois juntos, em Shoreditch, no leste de Londres, supostamente trabalhando na sequência de “Beetlejuice", do diretor Tim Burton.

Fãs logo começaram a supor que a conexão entre os atores seria romântica, então Jenna decidiu se pronunciar sobre os boatos no Instagram.

“Isso é tão ridículo que nem consigo rir”, escreveu. “Nunca conheci ou trabalhei com Johnny Depp em minha vida. Por favor, pare de espalhar mentiras e nos deixe em paz”, completou. O post, no entanto, foi deletado logo após a publicação.

Em nota ao NME, Depp também negou os rumores de relacionamento, além de desmentir que teria um papel com Jenna no próximo filme de Burton.

“O Sr. Depp não tem qualquer relacionamento pessoal ou profissional com a Srta. Ortega. Ele nunca a conheceu ou falou com ela. Ele não está envolvido em nenhum projeto com ela, nem pretende estar. Ele está chocado com esses rumores infundados e maliciosos que pretendem prejudicar sua reputação e carreira”, alegou a equipe do ator.