Ex de Daniel Alves, Joana Sanz revela ameaças por mensagens: ‘sinto medo’

A modelo Joana Sanz, ex-esposa do brasileiro Daniel Alves, revelou estar sendo ameaçada há meses por mensagem de um homem brasileiro, identificado como Amarildo Siqueira da Silva, nas redes sociais.

No Instagram, nesta segunda-feira (21), Joana compartilhou o print de uma mensagem que o homem mandou a uma amiga. “Fala com sua amiga Joana Sanz para ela curtir muito, porque já já ela vai sumir e ninguém vai achar ela mais. Estamos de olhos nos passos dela”, escreveu o homem.

A modelo disse sentir medo com a situação. “Essa pessoa está há meses me ameaçando. O bloqueei e ele segue mandando mensagens aos meus amigos… Eu o investiguei e ele tem acusações no Brasil por posse de armas, violência doméstica e outros crimes…”, começou dizendo.

Legenda: Joana compartilhou o print de uma mensagem que o homem mandou a uma amiga Foto: Reprodução/Instagram

“Para começar, não entendo por que tenho que receber ameaças ou insultos, nem se eu fizesse algo a alguém. Além do que tenho que lidar, também tenho que lidar com isso. Essa pessoa vai longe, já que nesta foto estou jantando em Tenerife. Temo pela minha segurança. Basta”, desabafou.

Divórcio

Joana se separou do jogador Daniel Alves após ele ter sido preso acusado de estupro contra uma jovem em uma boate em Barcelona, na Espanha, em dezembro do ano passado. Apesar do divórcio, a modelo chegou a dizer, em maio desse ano, que conversa diariamente com o brasileiro.