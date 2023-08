Faustão segue internado sem previsão de alta, diz novo boletim médico

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta, aponta o boletim médico divulgado pela assessoria da unidade de saúde na manhã desta segunda-feira (21). As informações são da revista Quem.

O comunicador segue à espera de um transplante de coração por conta de um quadro grave de insuficiência cardíaca.

O hospital informou que Faustão está fazendo diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração.

O apresentador "já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", afirma o comunicado assinado pelo cardiologista Fernando Bacal e pelo diretor Médico e Serviços Hospitalares Miguel Cendoroglo Neto.

Afastamento da TV

Em junho deste ano, o apresentador deixou o comando do programa na Band, após um ano e meio. A gravação da última edição foi ao ar no dia 18. Na atração, ele contava com o apoio em palco do filho, João Guilherme, e da apresentadora Anne Lottermann.