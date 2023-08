Esposa de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, atualizou o estado de saúde do apresentador, que está internado há 13 dias, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo ela, em entrevista ao portal Uol, está "tudo estável e sem novidades" sobre o quadro clínico do comunicador de 73 anos.

A familiar do apresentador não detalhou por qual motivo ele teria se dirigido à unidade hospitalar inicialmente, mas a assessoria do hospital revelou que a internação está relacionada a um quadro de insuficiência cardíaca. O comunicado aponta que Faustão “encontra-se estável e em cuidados intensivos”.

Fausto Silva vem se submetendo a internações de rotina para combater o déficit de circulação dos vasos linfáticos, que provoca o acúmulo de líquidos por alguma insuficiência no organismo.

EXAMES MÉDICOS

Até a semana passada, Faustão estava em Miami, nos Estados Unidos, mas retornou ao Brasil após queixas de dores, o que teria motivado uma bateria de exames.

SAÍDA DA TV

Faustão segue fora da televisão desde a saída oficial da Band, em junho, quando teria se retirado da apresentação para o tratamento de problemas urinários.

O motivo foi o mesmo revelado por ele quando internado em 2021, pouco antes de deixar a Globo. Recentemente, o apresentador reforçou que não pretende voltar às atrações televisivas em breve.