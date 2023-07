Primeira imagem de Daniel Alves na prisão é divulgada por TV espanhola

Daniel Alves aparece em vídeo durante depoimento na Justiça em abril. As imagens foram exibidas na noite de quarta-feira (20), pelo canal televisivo Antena 3, da Espanha. Acusado de estupro, o jogador está preso desde o dia 20 de janeiro.

O depoimento ocorreu a pedido da defesa do jogador, no dia 17 de abril. Na ocasião, ele disse que a vítima pode ter denunciado ele por falta de intimidade após o ato. Então, a juíza questionou o brasileiro do motivo da mulher acusá-lo de estupro, já que ele disse que o ato foi consentido.

Em resposta, Daniel afirma que os dois combinaram de sair separados do banheiro com discrição. Assim, ele não deu atenção ou afeto após o ato sexual. Por isso, a mulher teria se ofendido com o jogador.

O canal espanhol mostrou apenas alguns trechos do depoimento. Daniel Alves é acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. A expectativa é de que o julgamento ocorra no segundo semestre deste ano.

Ainda durante este depoimento, o advogado do jogador, Cristóbal Martell, mostrou um relatório com uma análise quadro a quadro das imagens captadas pelas câmeras do estabelecimento, além dos depoimentos da vítima e das amigas dela.

O jogador ainda afirmou que sempre respeitou as mulheres e que o interesse partiu das duas partes. Daniel Alves lembra ainda que eles dançaram e conversaram. Depois, o brasileiro conta que propôs dos dois irem a um local reservado. Então, transaram e ela não manifestou que ele parasse em nenhum momento.

De acordo com o depoimento da vítima, o jogador chamou as três amigas para a Área VIP da boa. Então, ele teria se posicionado atrás dela. "Ele pegou a minha mão, colocou no pênis e eu tirei", relatou a jovem em depoimento. Depois, Daniel teria levado a vítima para o banheiro e dito: 'que eu não podia ir embora.'

A moça informou ainda que o jogador forçou a cabeça dela em direção ao pênis dele e depois lhe deu um tapa. Depois, teria virado a jovem de posição e penetrado. A vítima comunicou o ato aos seguranças, que a levaram para o Hospital Clínic. O relatório médico teria mostrado traços de agressão.

No primeiro depoimento, o jogador chegou a entrar em contradição ao dizer que houve a relação foi consensual. Antes, ele havia dito que sequer conhecia a moça e nem tinha tido qualquer envolvimento com ela. Então, a defesa reconheceu que Daniel Alves mudou a versão e passou a defender a linha de 'relação consentida'.