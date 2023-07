Acusado de estupro, Daniel Alves reafirma inocência em áudios vazados: 'Ela nunca disse para parar'

Acusado de estupro e preso desde o dia 20 de janeiro, Daniel Alves teve suas declarações, feitas ao Juizado de Instrução de Barcelona, revelados nesta quarta-feira (5) por uma TV espanhola. Nos áudios vazados, é possível ouvir o brasileiro reafirmando sua inocência, confessando ter mentido em um de seus depoimentos e dando detalhes da relação sexual.

"Não aconteceu nada que nós não queríamos. Sempre a tratei com muito respeito. (...). Lhe perguntei duas vezes se estava gostando e ela me disse que sim. (...) Ao finalizar, me levantei (...). Nem na cabine nem no banheiro, ela nunca me disse para parar qualquer ação", disse o jogador sobre a acusação de estupro.

O brasileiro ainda diz que a moça que o acusa teria ficado chateada com ele e explica: "Saí da cabine. E depois ela saiu. Suponho que com raiva da minha atitude. Fui cúmplice da vontade que (ela) tinha ou do que eu tinha", explicou Daniel Alves.