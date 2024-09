Perto dos 100 jogos pelo Ceará, Saulo Mineiro avalia duelo com Coritiba: 'todos jogos são finais'

Prestes a completar 100 jogos pelo Ceará, Saulo Mineiro destacou o momento do ataque alvinegro na Série B e avaliou o confronto diante do Coritiba, fora de casa. O atacante concedeu entrevista antes do confronto pela 27ª rodada da competição. O atleta deve retornar à titularidade do Vozão depois de desfalcar o time de Condé contra a Chape.

"Todos os jogos da Série B são finais para a gente. Temos que jogar com isso na cabeça que sempre o próximo jogo é uma final, a Série B proporciona esse tipo de jogo. O Coritiba é uma forte equipe, já enfrentamos em casa e agora a gente vai jogar na casa deles e, primeiramente, nós temos que sentir o jogo, de como vai ser, eles vieram também de derrota na competição", ressalta. Saulo Mineiro atacante do Ceará

Apesar de estar na segunda página da tabela da segundona, o camisa 73 de vovô pregou respeito no duelo com o time alviverde. "É uma forte equipe e está na Série B para brigar pelo acesso e também é um confronto direto. Então, precisamos sentir um pouco o jogo para sair daqui com os três pontos e seguir com foco no acesso para a Série A", destaca o atleta.

O estádio Couto Pereira, palco do confronto desta quarta-feira, traz boas lembranças a Saulo Mineiro. Em duelo pela penúltima rodada do Brasileirão Série A de 2021, o atacante marcou um dos gols da vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Coritiba. O triunfo foi importante para o cenário do time de Porangabuçu que brigava por uma vaga no torneio internacional no ano seguinte.

"Meu último jogo aqui, a gente estava na Série A e acabei marcando um gol que ajudou a equipe com a classificação para a Sul-Americana. Então, fico muito feliz de voltar aqui, nesse estádio, e acredito que eu possa ser feliz novamente, marcando gol e ajudando o Ceará a sair com os três pontos".

MELHOR ATAQUE DA SÉRIE B

Com 40 gols marcados, o Ceará detém o ataque mais mortal da Série B até aqui. Quando o recorte é mais preciso e feito apenas entre Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon, titulares no setor ofensivo, o trio é autor de 21 desses tentos na segundona.

"A gente vem aproveitando, pegamos um entrosamento legal nós três [eu, Aylon e Pulga]. A gente precisa aproveitar as oportunidades, aproveitando que estamos numa fase boa [no ataque] para poder ajudar a equipe. Acredito que não tem pressão, estamos agindo naturalmente, a gente vem treinando desde o início do ano e acredito que estamos colhendo o que plantamos no início do ano. Tomara que seja assim até o final do ano e com o acesso para a gente subir para a Série A", pondera. Saulo Mineiro atacante do Ceará

DEFESA ALVINEGRA

Apesar de ter o melhor ataque da competição, Léo Condé ainda busca retomar o equilíbrio com a defesa. Como visitante, o Ceará tomou gol em 9 dos 13 jogos feitos longe da capital cearense na Série B. O número é um ponto de atenção no time alvinegro.

"Sabemos que temos esse defeito [alta quantidade de gols fora de casa], mas isso é um conjunto do elenco todo, não é só da parte defensiva, do centroavante ao goleiro. Somos uma equipe, então não é apenas a parte defensiva, então, a gente vem trabalhando isso para melhorarmos. Nós começamos a defender no tiro de meta do time adversário, então quando o ataque não for bem acaba prejudicando a parte defensiva", avalia o atacante.

VIRADA DE CHAVE

A derrota para a Chapecoense ligou o sinal de alerta no elenco alvinegro. O time de Léo Condé ainda permanece com três pontos de distância do G-4. O confronto diante do Coritiba é visto como oportunidade da equipe dar uma resposta à torcida. Saulo avalia os erros que precisam ser corrigidos para o duelo no estádio do bairro Alto da Glória, em Curitiba.

"Claro que a gente não entra nos jogos para perder pontos, para sairmos derrotados, mas infelizmente esse é o futebol e estamos trabalhando firme para sairmos pontuando. É importante pontuar mesmo empatando, precisamos arrancar os pontos dos adversários, porque está chegando a parte final do campeonato e precisamos estar pontuando. E agora a gente tem que pegar o que fizemos de errado no último jogo, porque vamos atuar fora de casa novamente para que a gente não possa repetir os nossos defeitos", avalia Saulo Mineiro.

CENTÉSIMO JOGO

Em sua segunda passagem pelo Alvinegro de Porangabuçu, Saulo está a um jogo de completar 100 partidas com a camisa do Ceará. Até aqui, o atacante atuou 50 duelos entre os titulares e soma 21 gols e 5 assistências. Além do título de campeão cearense de 2024, o camisa 73 conquistou o Brasileiro Aspirantes de 2020 pelo time sub-23 do vovô.