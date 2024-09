Veja desfalques e retornos do Coritiba para jogo contra o Ceará na Série B

Jorginho, técnico do Coritiba, terá, apenas, uma ausência para o duelo contra o Ceará. No entanto, a equipe vai contar com retorno importante no setor ofensivo. Uma vitória diante do Alvinegro pode aproximar as equipes na tabela da Série B. Atualmente cinco pontos separam as duas equipes na tabela da Segundona.

O lateral-esquerdo Bruno Melo, ex-Fortaleza, recebeu um cartão amarelo no último minuto do confronto contra o Operário-PR e, por ter sido o terceiro cartão amarelo, está suspenso do duelo contra o Alvinegro de Porangabuçu.

Jorginho, no entanto, poderá contar com o retorno do atacante Robson, que também teve passagem recente pelo Fortaleza. O atacante, que é o artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols, retorna após cumprir suspensão automática na partida contra o Operário-PR.

O Coritiba está em 12º na tabela, com 34 pontos somados. Já o Ceará tem 39 e ocupa o sexto lugar. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. O duelo é válido pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.