Quais as chances de acesso do Ceará na Série B? Veja probabilidades após 26ª rodada

A derrota do Ceará para a Chapecoense no último domingo (15) fez o Vovô perder uma posição na tabela da Série B do Brasileirão 2024. O time alvinegro agora soma 39 pontos em 26 rodadas disputadas, na sexta colocação.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo uma análise estatística feita por uma instituição que aponta as probabilidades do Ceará conquistar o acesso à Série A do Brasileirão ao final da temporada 2024.

Legenda: Lourenço é desfalque no Ceará ao ser advertido em jogo contra a Chape Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Chances reais

27,36% é a chance do Ceará de conquistar o acesso à Série A.

De acordo com o Espião Estatístico, em parceria com o economista Bruno Imaizumi, o Ceará apresenta hoje 27,36% de chance de conquistar o acesso à Série A. O Vovô fica atrás de Vila Nova, Mirassol, Sport, Novorizontino e Santos.

“Calculamos as chances de cada equipe vencer os jogos restantes, realizando 10 mil simulações para cada partida a ser disputada, o que resulta nos percentuais”, explicaram Davi Barros e Roberto Teixeira, em matéria publicada no ge.

“Apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas em parâmetros de ataque e defesa das equipes quando jogam em casa ou fora. O modelo empregado nas análises segue uma distribuição estatística chamada Poisson Bivariada”, completaram.