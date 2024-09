Ceará tem estrutura de ‘seleção brasileira’ na prevenção de lesões, afirma fisiologista do clube

Em busca de retornar à elite do futebol nacional, o Ceará dispõe de uma estrutura igual da “seleção brasileira” no seu departamento médico. A afirmação foi feita pelo fisiologista do clube, Pedro Monteiro, em entrevista ao Cearácast, do Sistema Verdes Mares.

O Alvinegro tem tido soluções rápidas para lesões de atletas, principalmente físicas, ao longo da temporada. Pedro Monteiro, que está no clube há mais de três anos, revelou detalhes da estrutura que o elenco alvinegro dispõe para prevenção de lesões.

“Em ralação a estrutura, eu posso te dizer que [o Ceará] tem tudo que a seleção brasileira tem. Nosso ‘gps’ é o mesmo ‘gps’ da seleção brasileira, os nossos marcadores bioquímicos são os mesmos dos clubes da Série A, então assim, em termos de estrutura, eu posso te garantir que aqui está muito desenvolvido”, assegura Monteiro. Pedro Monteiro fisiologista do Ceará

Os anos de Série A, fez o Alvinegro de Porangabuçu investir em infraestrutura no Centro de Saúde e Perfomance (CESP), que fica no Vovozão. Com formação em Medicina e Reabilitação no futebol, pela Universidade do Porto, em Portugal, o fisiologista comparou os equipamentos do time alvinegro com equipes portuguesas.

“E digo mais, até em relação ao futebol europeu, como eu falei para você, eu fiz a minha formação fora, então eu tenho amigos que trabalham fora. Eu já visitei clubes portugueses e tive a oportunidade de estar em um clube português e eu posso te falar, que a estrutura do Ceará hoje, se a gente estivesse jogando a Liga de Portugal, em termos de estrutura e de profissionais capacitados, eu acho que a gente estaria entre os cinco”, avalia o fisiologista alvinegro.

