Alerta alvinegro: Ceará sofreu gols em 70% dos jogos como visitante na Série B

O Ceará vai para o 2º jogo seguido fora de casa na Série B, ao enfrentar o Coritiba, na quarta-feira (18), às 21h30 no Couto Pereira, pela 27ª rodada. Depois da frustrante derrota para a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá, o Alvinegro precisa ligar o alerta: a equipe é constantemente vazada fora de casa.

De 13 jogos fora de casa até então, o Vovô sofreu gol em 9. Ou seja, foi vazado em 70% das partidas.E o mais preocupante é que são 6 jogos sofrendo dois gols ao mais.

Veja retrospecto:

Mirassol 3 x 2 Ceará

Novorizontino 0 x 3 Ceará

Operário 0 x 0 Ceará

Vila Nova 3 x 2 Ceará

Brusque 1 x 0 Ceará

Ponte Preta 3 x 1 Ceará

Paysandu 2 x 1 Ceará

Avaí 0 x 1 Ceará

América Mineiro 2 x 2 Ceará

Goiás 2 x 1 Ceará

CRB 0 x 2 Ceará

Amazonas 1 x 1 Ceará

Chapecoense 2 x 1 Ceará

Aproveitamento baixo

Com tantos gols sofridos, o Vovô tem a 8ª defesa mais vazada como visitante. São 19 gols sofridos em 13 jogos,média de 1,5 por jogo. Arredondando, é como se o Vovô sofresse 3 gols a cada 2 jogos fora de casa. Ao sofrer tantos gols, o Ceará tem apenas 30% de aproveitamento como visitante: 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.

Legenda: O Ceará já perdeu 7 dos 13 jogos que fez como visitante na Série B Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Comparativo com o G4

As campanhas como visitante geralmente são diferenciais para o acesso. Claro que ser um mandante forte pode garantir um acesso, mas a campanha fora pode ser o diferencial.

No G4, o líder Novorizontino/SP tem 21 pontos (53,8% de aproveitamento), o vice-líder Santos tem 19 pontos (48%) e Sport, 4º, tem 17 pontos (43%).

O único time do G4 que não tem grande campanha como visitante é o Mirassol. Ele tem a 7ª melhor campanha como visitante, com 13 pontos, e 33,3% de aproveitamento, próxima a do Ceará. Mas em compensação, o Mirassol é o 2º melhor mandante: 30 pontos e 76,6% de aproveitamento.

Jogos que faltam ao Ceará como visitante:

Coritiba (27ª rodada)

Sport (30ª rodada)

Ituano (32ª rodada)

Santos (33ª rodada)

Botafogo/SP (36ª rodada)

Guarani/SP (38ª rodada)